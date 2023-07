Fotbalová Příbram oznámila dva týdny před začátkem nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY seznam odchodů. Klub u řeky Litavky opustilo hned sedm hráčů, z nichž některé ztráty jsou citelné. Jakubové Zeronik a Jeřábek zamířili do Dukly. Zambijský reprezentant Benson Sakala, na kterém stála obrana posledního účastníka baráže, trénuje v Mladé Boleslavi, kde by měl podepsat smlouvu.

Jakub Zeronik bude hrát od nové sezony za pražskou Duklu. | Foto: Zdeněk Brož

O některých odchodech se již vědělo. Kdo sledoval přípravu Příbrami s Duklou, musel si všimnout, že v dresu armádního klubu nastoupil Jakub Jeřábek a také jeho jmenovec Zeronik, který na jaře dal v zeleném dresu čtyři góly. Účastník baráže o oba hráče stál, ale oba se rozhodli přijmout nabídku pražského klubu.

Hostování skončilo dvojici Daniel Langhamer, který by se měl vrátit do Mladé Boleslavi a Stropkovi, jenž se pokusí vybojovat místo v týmu prvoligového nováčka z Karviné. Odchází rovněž i Jakub Schindler, který zamířil do Táborska či Adam Petrák. Třiadvacetiletý záložník se rozhodl po čtyřech letech pro změnu dresu.

„Všem klukům patří velké poděkování za jejich fotbalové služby v našich zelenočerných barvách a to nejen v minulé sezóně 22/23. Přejeme jim hodně zdaru, štěstí a zdraví do další fotbalové kariéry a budeme věřit, že se naše cesty třeba někdy v budoucnu ještě potkají,“ řekl ředitel Příbrami Jan Starka pro klubový web. O dalších dvou zahraničních akvizicích – Egypťana Ahmeda El Sheikha a Nora Hassan Jahiće se ještě jedná, že by v Příbrami zůstali.