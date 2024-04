Fotbalisté Příbrami se zbavili nuly získaných bodů doma v jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Na čtvrtý pokus dovedli zápas alespoň do remízy, když se rozešli smírně s Táborskem po výsledku 1:1.

Příbram uhrála doma první bod. Remizovala s Táborskem 1:1 | Foto: Kristýna Janglová

„Říkal jsem klukům, že to je zápas s velkým “Z“. Pokud vyhrajeme, tak se budeme moct ještě koukat nahoru, když prohrajeme, tak už zase dolů. Nakonec jsme uhráli remízu, což je zlatá střední cesta. Hráči zaslouží pochvalu,“ uvedl příbramský trenér Roman Bednář, který po středečním debaklu s rezervou Sparty (1:5) udělal v základní sestavě hned pět změn. Poprvé od začátku chytal například Babka.

„Chtěli jsme trošku přidat energie. Dát oraz Fallovi, Nečasovi. Hudec nezklamal na Spartě. Coňk ale na šanci čekal šanci déle. Švestka se už taky vrací k těm výkonům, které od něj chceme,“ řekl Bednář ke změnám. Z poloviny obměněná sestava ale musela čelit lepšímu vstupu do utkání v podání Táborska. Dordič dělal na pravé straně domácím velké problémy a hned v šesté minutě otevřeli Jihočeši skóre, když se z dorážky prosadil Novák.

„Nepřežili jsme jednu akci. Mohli jsme tam odkopnout i Matouš (Babka) nás podržel. Je to škoda, ale vrátili jsme do zápasu a cítil jsem, že jsem chvíli dominovali a mohli přidat druhou branku,“ mínil Bednář. Příbram se z inkasované branky otřepala, když se po dvaceti minutách zorientoval dobře ve vápně Novotný a také on se trenérovi odvděčil, že se objevil v základní sestavě. „Věděli jsme, že Fall toho měl plné zuby, Ondra se zhostil šance velice dobře. Dal branku, mohl přidat druhou,“ řekl na adresu střelce příbramský kouč.

Po změně stran mohly strhnout vedení na svou stranu oba týmy. Ani jeden ale nedokázal vytěžit ze zmatků ve vápně rozhodující branku. „Nakonec si myslím, že druhý poločas hráči odmakali. Tentokrát nedal nikdo hlavy dolů a hecovali se. Za přístup jsem rád a remíza je zasloužená. Po středě, kdy jsme byli hodně dole, tak klobou dolů před kluky,“ prohlásil Bednář.

Příbram se remízou udržela ve středu tabulky. Pokud by doma s Táborskem prohrála, tak by se mohla zdát veškerých nadějích na posun výš. Na druhou stranu se ale mohou k ní přiblížit celky pod ní, které teprve budou hrát.

Příbram – Táborsko 1:1 (1:1)

Branky: 21. Novotný – 6. Novák. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Opočenský – Kubr, Šafránková. Diváci: 576.

Příbram: Babka – Čejka (68. Nečas), Fišl, Jahić, Coňk (68. Hudec) – Dudl, Hušbauer (90+1. Brabec), Hošek, Švestka – P. Hašek (68. Andronikou), O. Novotný (82. Fall).

Táborsko: Pastornický – Novák, Tusjak, Bláha, Koné – Zeman (46. P. Plachý), Varačka (88. J. Mach), Dordić, Sojka, Nsunzu (46. Kopáček) – Svatek (72. Šašinka).