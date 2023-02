„Měli jsme náročný týden. Trénovali jsme dvoufázově. Opět jsme zkoušeli další nové hráče. Jsem rád, že jsme v utkání dali i góly,“ uvedl stroze trenér Dušan Uhrin mladší. V dresu druholigového lídra se objevilo trio nováčků Jašič, Bismarck a Krasniqi. Všichni nastoupili do druhého poločasu, kdy Příbram vedla už 1:0. „Někteří zapadli do týmu dobře a doufám, že v Příbrami zůstanou, abychom zůstali úspěšní,“ řekl na jejich adresu obránce Václav Dudl, jenž odehrál 65 minut.

Písek favoritovi vzdoroval, ale jen do chvíli, než se hosté ujali vedení. „Z naší strany byl začátek docela vyrovnaný, poté jsme převzali otěže. Po našem prvním gólu šli trochu dolů,“ poznamenal 23letý obránce středočeského celku. Příbram poslal do vedení Surmaj, který se postaral o doposud jediný gól Viagemu v zimní přípravě, když se trefil shodou okolností na půdě Písku do branky pražské Dukly.

Výkon domácího celku se zamlouval i Dudlovi, ačkoliv Jihočeši stejně prohráli. „Hráli celkem dobře, byli hodně důrazní, nenechali nám ani metr na hřišti,“ všiml si příbramský bek. Společně s týmem tak mohl slavit první výhru v přípravě. „Pro nás bylo vítězství důležité, abychom si dokázali, že máme na to zabojovat o přední příčky,“ prohlásil obránce hostů. Druhou trefu Středočechů obstaral Ngane. Další test čeká Středočechy už ve středu, kdy se od 18 hodin postaví proti Hořovicím. Pro Dudla zvlášť speciální, protože odtud pochází, takže bude hrát proti svým.

Písek – Příbram 0:2 (0:1)

Branky: Surmaj, Ngane

Příbram: Melichar - Dudl (65. Kareš), Sakala (46. Jašič), Stropek (46. Ngane), Fišl (65. Švestka), Langhamer (65. Bismarck), Jeřábek (46. Krasniqi), Petrák, Čejka, Vott (46. Vokřínek), Surmaj (60. Krameš).