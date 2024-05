Příbram proti Vyškou potřebovala nutně vyhrát, nakonec se ale dočkala pouze Pyrrhova vítězství. Triumf 2:0 nad Vyškovem jí sice zaručil tři body. Jenomže jí byly k ničemu, protože ještě potřebovala zaváhání Prostějova. Hanáci ale stejným výsledkem porazili Žižkov a na úkor příbramského celku se zachránili.

„Mrzí to hodně. Vždy, když se sestoupí, tak je to těžké a smutné zároveň. Můžeme si ale za to sami. Měli jsme to ve svých rukách. Bohužel jsme ale jaro nezvládli,“ smutnil Josef Hušbauer, který jako kapitán dovedl Příbram k sestupu. V duelu s Vyškovem se snažil, zařídil oba góly domácího celku, nicméně i dvě trefy přišly vniveč.

„Už od nějaké sedmdesáté minuty jsme věděli, že Prostějov vede a Žižkovu se nijak moc nechce,“ řekl Hušbauer, který se tímto zápasem loučil s Příbrami. S velkou pravděpodobností bude pokračovat jeho kariéra na Kypru.

Hlavní příčina pádu Příbrami do třetí nejvyšší soutěže je v totálně zpackaném jaru. Několik proher 0:1 a zvláště gólů v posledních minutách vyústily nakonec v sestup. „Tabulka byla vyrovnaná. Každý hrál o baráž i sestup. Když ztratíme tolik bodů na jaře, tak je pak složité myslet na baráž, natož na zlatý střed.

Příbram poprvé postoupila do druhé nejvyšší soutěže v roce 1994, na několik let se dostala mezi elitu a kde zaznamenala i čtvrté místo v sezoně 2000/2001. Poté přišly i její slavné chvíli v Poháru UEFA. Poslední tři roky ale působila ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, ze které nyní padá do České fotbalové ligy. „Klub byl nějakou dobu ve druhé lize. Určitě mu to nepřeju. Beru to trošku i na sebe jako kapitán. V Příbrami jsem hrál na začátku kariéry a teď jsem ji dovedl k sestupu,“ uzavřel Hušbauer.

Příbram – Vyškov 2:0 (1:0)

Branky: 8. a 50. Hušbauer (p) ŽK: 2:3. ČK: 0:1. Rozhodčí: Szikszay – Volf, Váňa. Diváci: 562.

Příbram: Melichar – Coňk, Fišl, Jahić, Dudl (90+2. Hošek) – Hušbauer (C), Antwi, F. Matoušek – Švestka, Nečas (88. Hudec) – Fall (84. Dav. Krch).

Vyškov: Stejskal – F. Štěpánek, Ilko (46. Aberkane), Straalman, Krška (58. Ab. Sylla) – Fomba, Bayo, Mafwenta (58. Musa), Kayondo – Delferriere (67. A. Svoboda), Schön (76. Diallo).