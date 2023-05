Pět změn v sestavě, k tomu chybějící hlavní trenér na střídačce. V takovém rozpoložení jeli fotbalisté Příbrami k předehrávce 26. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY do Vyškova. Ačkoliv v 83. minutě ještě prohrávali o dvě branky, tak domů odjíždí s bodem, když na konečných 2:2 srovnal gólem z penalty Fišl.

Příbram ve šlágru doma remizovala s Vyškovem | Foto: Jan Vostrý

V Příbrami se pokusili dát týmu impuls a oproti duelu se Slavií chyběli v základní sestavě například nejlepší střelec Tomáš Wágner či jasná jednička v brance Martin Melichar. „Většina absencí je ze zdravotních důvodů a museli jsme je udělat. Jedna dvě změny, že chceme trošku oživit kádr. Kluci hráli sobota, úterý a teď pátek. Těžký anglický týden,“ vysvětloval změny asistent trenéra Roman Bednář. Doma zůstal i hlavní trenér Karel Krejčí, který se necítil dobře a měl vysokou horečku. „Zněl, jak kdyby měl moribundus,“ podotkl Bednář v rozhovoru pro Českou televizi.

Do brány se tak poprvé v sezoně ve druhé nejvyšší soutěži postavil trpělivý čekatel Václav Smrkovský. Hned zkraje ho po hlavičce Němečka ochránila tyč. Nakonec ho ale překonal spoluhráč Fišl, který si do vlastní sítě srazil přízemní centr Elandiho. Domácí Kamerunec si připletl i u druhého gólu Vyškova. On se ještě k míči nedostal, ale Mafwenta kotníkem zkaženou střelou překonal příbramského gólmana podruhé. „Myslím si, že jsme plnili plán i první poločas, ale dvě individuální hrubý chyby dovolíme soupeři. V tu chvíli Vyškov kontroloval utkání,“ mínil asistent trenéra Bednář.

Hosté přežili po změně stran ještě šanci nejlepšího střelce Kanakimany zkraje druhé půle a následně začali mít navrch. Bednář začal posílat na hřiště hráče z lavičky a Příbram se začala hnát za vyrovnáním. Nejprve náhradník Dudl vysunul Zeronika, který přízemní střelou k tyči dal hostům naději. V závěru zápasu navíc vybojoval penaltu a Fišl, jenž si dal v prvním poločase vlastní gól, zamířil do stejné branky znova a postaral se o vyrovnání. „Udělali jsme nějaká střídání Zaslouženě jsme se vrátili do zápasu. Nakonec jsme sahali po třech bodech, ale nakonec spravedlivá remíza,“ shrnul Bednář.

Příbram sahala dokonce i po třech bodech, ale Zeronikova hlavička zamířila vedle. „Víme, že je gólový. U nás góly hledáme těžce. Za tyhle kluky, který ho umí dát, jsme vděční,“ řekl na adresu 22letého útočníka Bednář. Ještě nedávný lídr soutěže tak uťal sérii čtyř porážek a na půdě Vyškova remizoval 2:2. „Za druhý poločas musím kluky pochválit. Nebylo to vůbec jednoduché utkání a vrátili se do něj, takže klobouk dolů,“ uzavřel asistent trenéra.

Vyškov – Příbram 2:2 (2:0)

Branky: 16. Fišl (vla.), 22. Mafwenta – 83. Zeronik, 89. Fišl (p). ŽK: 0:2. Rozhodčí: Hocek – Hádek, Šafránková. Diváci: 1014.

Vyškov: Kinský – Němeček (C) (82. Oulehla), Srubek, Ramathan, Souaré – F. Štěpánek (72. Matys), Mafwenta (82. Krška) – Kanakimana, Vintr (65. Lacík), Alégué Elandi – Bayo (65. Touré).

Příbram: Smrkovský – Jahić, Fišl, Stropek (57. Vokřínek) – Antwi (57. Čejka), Švestka (67. Langhamer), J. Jeřábek, Petrák (C) (67. Dudl), Šimáček – Zeronik, Anih (75. Youssef).