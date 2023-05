Závěrečné kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zakončili remízou a zůstali třetí. Fotbalisté Příbrami bojovali na půdě Táborska ještě o druhé místo v tabulce a schůdnějšího soupeře do baráže, nicméně stejně jako jejich konkurent Vyškov, pouze remizovali a po výsledku 2:2 zůstali třetí. O účast v nejvyšší soutěži se tak utkají v prolínací soutěži se čtrnáctým celkem první ligy, Pardubicemi.

Příbram na závěr F:NL remizovala v Táborsku 2:2. | Foto: Zdeněk Brož

Pokud chtěli přeskočit Vyškov, museli uhrát víc bodů než jejich soupeř. Místo toho ale přišel špatný start, který přinesl vyústění v podobě vedoucího gólu Kronuse a Táborsko se dostalo do vedení. „ První půle se nám od dvou až čtyř hráčů absolutně nelíbila. Trošku jsme jí prohospodařili. Výkon celkově jako týmu úplně špatný nebyl. Mrzí nás spousty nedokončených pološancí. Jedna přihrávka, dotek navíc a otevřeli bychom si úplně jiný svět, věci jsme ale neřešili dobře,“ řekl asistent trenéra Roman Bednář.

Zlepšený obraz hry se v případě Příbrami dostavil až po změně stran. El Sheikh se postaral o srovnání, jeho střelu ale tečoval spoluhráč v ofsajdu a tak si hosté museli na vyrovnávací branku počkat. Zařídil jí Vokřínek. Nejprve sice pálil nad břevno, při druhém pokusu už ale zamířil přesně. „Zero (Jakub Zeronik) to dal dobře pod sebe. Já jsem měl před sebou prázdnou bránu a jednoho hráče, stačilo ho jenom netrefit,“ uvedl 22letý záložník, který se dočkal soutěžní branky po více jak půl roce.

Ligová tečka v Táborsku. Příbram hraje o druhé místo i výhodu

Honba za otočením skórem však pokračovala dál a Příbram si jí znovu zkomplikovala. Čtvrt hodiny před koncem trefilo Táborsko břevno, Tusjak vzápětí lehce dorazil a vrátil domácím vedení. „Když dáme gól, měli bychom být psychicky nahoře a v průběhu jara, co tady jsem, mi přijde, že dostáváme laciné góly, zatímco my se na ně strašně nadřeme,“ poznamenal Bednář.

S rychlou odpovědí přišel ještě Adam Petrák, který v 82. minutě srovnal a postaral se o závěrečnou zápletku. „To byla hrozná bomba. Jsem rád. Doufám, že si to odnesu i do baráže a klukům pomůžu gólem i tam,“ prohlásil poté, co se trefil ve druhém utkání v řadě. Příbram ale už víc nestihla a i přes remízu 2:2 zůstala na třetím místě.

Sváteční střelec vystřelil baráž. Jdeme tam. To je hlavní, řekl Petrák

„Věděli jsme, že Táborsko má docela dobrou formu, že hraje dobrý fotbal. Baráž jsme měli zajištěnou, ale chtěli jsme vyhrát a zakončit ligu vítězně, což se nepovedlo,“ konstatoval Vokřínek. Příbram tak začne baráž o postup do FORTUNA:LIGY domácím duelem, ve kterém vyzve čtrnáctý celek nejvyšší soutěže Pardubice. Hraje se ve čtvrtek a v neděli. Úvodní utkání se hraje ve čtvrtek 1. června od 17:30. Odveta pak na východě Čech od 17 hodin.

Táborsko – Příbram 2:2 (1:0)

Branky: 34. Kronus, 76. Tusjak – 66. Vokřínek, 82. Petrák. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Starý – Kotalík, Cichra. Diváci: 1058.

Táborsko: Kerl – Tusjak, Navrátil (90+1. Svatek), Koné, Alexandr – Kateřiňák, Sojka (71. Šplíchal), Varačka, Sylla (57. Mezera) – Kronus (71. Šašinka), Mach.

Příbram: Melichar – Antwi (46. Čejka), Dudl (90. Schindler), Jahić, Vokřínek (78. Anih) – Petrák, Švestka, Youssef (90. Mašek), Fišl – Wágner (C), Zeronik (78. Langhamer).