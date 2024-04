Na dlouhých šest týdnů vypadl ze základní sestavy. Trenéři dávali přednost Senegalci Fallovi než jemu. Až proti Táborsku na něj ukázal kouč Roman Bednář a fotbalový útočník Ondřej Novotný, který je v Příbrami na hostování ze Sparty, splatil důvěru vstřeleným gólem, jenž byl první domácího týmu na stadionu Na Litavce a nakonec přinesl bod za remízu 1:1.

Ondřej Novotný po zápase s Táborskem | Video: Kristýna Janglová

S Táborskem jste uhráli remízu 1:1. Jak byste utkání zhodnotil?

Těžké utkání, ale ve finále si myslím, že remíza zasloužená. Šance na druhý gól jsme měli jak my, tak oni. Bod bereme. Jsme rádi, že jsme zakončili takhle náročný týden

Navíc jste dal první gól Příbrami v domácím prostředí na jaře…

Čekal jsem na přední tyči, kam přišel centr. Najednou byla situace, kdy jsem nevěděl, jestli pustit balon za sebe nebo zpracovat. Nakonec jsem se rozhodl, že ho zpracuji, což asi nikdo nečekal. Měli jsme štěstí, že mi tam míč nikdo neodkopl, protože mi balón trošku utekl od nohy. Ve finále pak nebyla jiná možnost, než vystřelit z otočky. Jsem rád, že to tam zapadlo.

Navíc jste dostal šanci v základní sestavě. Jak se hrálo od první minuty?

Mně se hrálo dobře. Prvních deset minut jsem se potřeboval rozdýchat, takže začátek po fyzické stránce nebyl úplně ideální. Zbytek zápasu jsem se cítil dobře, byl jsem hodně ve hře. Ke konci jsem toho měl docela dost.

Fall vás vystrčil ze sestavy. Jak jste se cítil, když jste měl menší minutáž, než jste očekával?

Byl jsem dvakrát za béčko, takže jsem nějaké herní vytížení měl. Divize je oproti druhé lize trošku o něčem jiném. Nebylo to tak, že bych nastoupil a nevěřil si. I přesto, že jsem poslední zápasy nastupoval ze střídačky, tak to nebylo nic, co by mě omezovalo.

Partie s Táborskem byla docela otevřená. Dal se zápas otočit?

Určitě dal. Dostali jsme sice první gól, ale jinak jsme začátek neměli špatný. I po inkasovaném gólu jsme hráli, co jsme chtěli, jak do ofenzivy, tak i defenzivy. Nic jsme si z toho nedělali a věřili, že gól přijde. Šance na otočení zápasu byly. Oni je taky měli a mohli také zvýšit náskok. Ve finále remíza spravedlivá.

Atmosféra v kabině je teď lepší?

Říkali jsme si před zápasem v kabině, abychom se odrazili, i kdybychom uhráli remízu. Dát gól, uhrát bod, což se nám povedlo a věříme, že v Chrudimi odehrajeme vítězný zápas.