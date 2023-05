Fotbalisté Příbrami mají před sebou rozhodující týden sezony. Poslední tři zápasy rozhodnou o tom, zda se podívají do baráže či nikoliv. První překážkou je Jihlava, se kterou sehrají předehrávku 28. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY už v pátek večer. Stále ještě drží třetí pozici. O dvě místenky v prolínací soutěži mezi elitu si ale dělá zálusk ještě pět zájemců.

Příbram naposledy doma porazila Jihlavu 3:0 | Foto: Jan Vostrý

Měli našlápnuto za přímým postupem. O něj se ale sami příbramští fotbalisté připravili vinou zranění či špatných výsledků, kdy prohráli se sestupem ohroženými Třincem a béčkem Slavie. Nyní ale musí hodit podobné myšlenky za hlavu. Na řadě je Jihlava, která se trápí podobně jako oni. Z posledních pěti utkání jen vyhrála jen jednou a i nad ní visí hrozba pádu do nižší. Tři kola před koncem má jenom tříbodový náskok.

„Čtyřmi prohrami v řadě jsme si situaci hodně zkomplikovali. Druhá liga je ale vyrovnaná. Myslím si, že v ní rozdíly nejsou. Možná má někdo lepší formu, ale jinak je hodně o bojovnosti. Budeme brát zápas od zápasu. Úplně nechci ty tři utkání plánovat a připravit se vyloženě na ten jeden další,“ řekl asistent trenéra Roman Bednář po vítězném utkání s Opavou.

Příbram čekají postupně Jihlava, béčko Sparty a tečku za letošní sezonou udělají s Táborskem. Tři vítězství z těchto tří zápasů by brala všemi deseti. „Dovedl bych si to představit,“ usmíval se kapitán Tomáš Wágner. Na druhou stranu přímý postup jí utekl. Vše se směřuje k baráži. „"Můžeme si říkat, že chceme hrát o první místo, jenže na něj ztrácíme pět bodů. Bylo by obrovské překvapení, kdyby to Karviná nedotáhla. Je stabilizovaná a z ligy sestoupila teprve před rokem,“ přiznal hlavní kouč Karel Krejčí. Borci od Litavky nastoupí proti Vysočině v 18 hodin.