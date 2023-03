Úvod jara vám nevyšel. V Karviné jste prohráli 0:1. Jak byste utkání zhodnotil? Po dlouhé pauze těžké utkání. Neodehráli jsme ho úplně špatně, ale byl to zápas o jedné chybě a bohužel jsme jí udělali. I když jsme celou dobu vzadu hráli výborně. Prostě fotbal. Udělali jsme chybu, byla penalta. Oni jí se štěstím proměnili. Pak jsme měli, konkrétně já, v závěru šanci, hráči z Karviné ale skočili do střel, a bohužel neskončila brankou.

Obrana Karviné se nedala moc odemknout. V čem to bylo?

Možná to bylo tím prvním zápasem. Hrajete v Karviné, víte, jaká je tabulka. Splašeně útočit nebo otevřít karty hned ze začátku by bylo asi zbytečné. Samozřejmě bychom chtěli víc šanci, to je jasné. Surmi (David Surmaj) byl odříznutý, takže to měl v utkání těžké. Když už jsme šli centrem do vápna, tak nám chybělo asi víc hráčů, aby se k nám míč odrazil. Ke konci už tomu tak bylo, když jsme hráli trošku vabank. Je to škoda, protože i vzadu jsme hráli dobře a utkání rozhodne chyba, která se někdy ve fotbale stane.

Pro vás zápas určitě specifický tím, že jste se vrátil do Karviné. Jaký pro vás byl?

Určitě nostalgický. Myslel jsem si, že se sem vrátím dřív od té doby, co jsem odešel. Sem tady asi po čtyřech letech. Stadiónek stejný, hezký. Pro mě samozřejmě příjemné, protože lidi tady znám a po Příbrami jsem tady strávil nejdelší část fotbalové kariéry. Chtěl jsem jednoznačně vyhrát, nebo alespoň bodovat, aby se k nám Karviná nepřiblížila. Nedá se nic dělat. Výsledek je takový. Za týden ale máme možnost ho odčinit.

V přípravě jste toho moc neodehrál. Jak jste na tom zdravotně?

Doufám, že to bude dobré a zvládnu všechny zápasy. Minulý týden jsem si zvrtl kotník v modelovém utkání, které jsme odehráli místo toho zrušeného přípravného s Chrudimí. Takže taková smůla, že neodehrajete zápas, který vám zruší a ve výsledku se v něm zraním. Nebylo to nic vážného, ale prostě jsem nemohl do pátku trénovat a tak jsme usoudili, že bude lepší, když půjdu z lavice. Doufám, že budu zdravý a že cíl, který máme, se nám povede. Když budeme hrát tak jak jsme hráli a na hřišti jsme nechali všechno. Budeme se tam víc tlačit, tak se štěstí za námi otočí.