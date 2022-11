Hned zkraje sezony utrpěla Příbram v Chrudimi porážku 0:3. Na východě Čech předvedla strašný výkon. Nicméně dostala pořádnou facku a od té doby se zvedla. Po zbytek podzimu prohrála akorát pouze pohárové utkání v domácím prostředí se Teplice. Co se týče druhé ligy, tak tam zaznamenala parádní sérii osmi výher a pěti remíz, které ji vynesly do čela tabulky.

Příbramští by rádi na vedoucí příčce vydrželi i posledním podzimním kole. Chrudimi chtějí porážku zkraje jednoznačně vrátit. „Je to poslední zápas sezony. Chceme se na něj připravit, vyhrát a oplatit Chrudimi jedinou porážku v sezoně, kterou máme,“ říká obránce Jan Vokřínek. „Chceme zvládnout zápas za tři body,“ přidává se brankář Martin Melichar, který se dostal do výborné formy a v sezoně už má sedm vychytaných nul. Vítězství by navíc svěřence Tomáše Zápotočného s jistotou udrželo přes zimu na prvním místě.

Hráči i realizační se chtějí vítězně rozloučit s podzimem a rádi by, aby na tribunách bylo při posledním podzimním zápase co nejvíce lidí. „Ať fanoušci přijdou v co největším počtu a budou nám pořádně fandit,“ přeje si příbramská jednička v brance. „Jednoznačně chci vyhrát. Můj cíl trenéra je dostat lidi na tribunu, aby se jim fotbal líbil, což si myslím, že předvádíme,“ říká Zápotočný. Závěrečný duel Příbrami startuje v pátek od 16:30.