Jedinečnou možnost, jak trochu napravit zatím mizerné jaro a vrátit se zpět do čela mají fotbalisté Příbrami. V dohrávce 22. kola přivítají rezervu pražské Slavie. Duel se měl hrát původně v polovině dubna, avšak kvůli nezpůsobilému terénu byl odložen. K opakování dojde v úterý podvečer a tři body můžou klidně svěřence Karla Krejčího vrátit do čela.

Příbram přejela na podzim béčko Slavie, stejný výsledek by brala i teď. | Foto: Zdeněk Brož

„Čeká nás dobrý soupeř. Klukům jsem říkal, že máme tři zápasy s těžkými týmy. Béčko Slavie se bude prezentovat kombinačním způsobem. Tím, že je trošku nezkušené, tak nezvládá zápasy,“ tuší nový příbramský kouč před úterním zápasem. Jeho premiéra s Vlašimí dopadla hrozně. V domácím prostředí skončila 0:3 a něco podobného rozhodně Krejčí nechce opakovat zvlášť, když se tentokrát hraje s posledním, který v posledních pěti zápasech nasbíral stejně bodů jako celek od Litavky.

„Věřím, že si kluci sáhnou trošku do svědomí. Čeká mě práce a budu se muset nějakým způsobem na zápas kouknout, sestříhat ho, abych jim ukázal nějaké věci. Pokud ale Slavii nabídneme tolik prostoru co Vlašimi, tak i ona má v kádru zajímavé, talentované hráče, kteří jsou hladoví dostat se do lepších týmů,“ nabádá Krejčí.

Čtyřiapadesátiletý kouč je u týmu teprve týden. Těžko s ním mohl něco udělat, změnit, přesto si však z dosavadního průběhu odnesl několik pozitivních věcí. „I ta změna vedla k tomu, aby se trošku pracovalo s hlavou kluků. Z tréninků jsem neměl špatný pocit. I si myslím, že se trošku změnila příprava na zápas. K bodům a lepšímu výkonu to nevedlo,“ řekl Krejčí. Tentokrát by on i celá Příbram brala tři body. Vzhledem k překvapivému klopýtnutí Karviné v Opavě se můžou borci od Litavky vrátit zase zpět do čela tabulky a napravit dojem ze zatím mizerného jara.