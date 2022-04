Gembický sice odmítal, že by Příbram byla horším týmem, nicméně i on uznal, že klíčovým momentem celého utkání byla vyrovnávací branka Dukly. „Od té doby byl náš výkon odevzdaný a necítil jsem moc z týmu, že bychom věřili tomu, že utkání otočíme. Hned začátek druhého poločasu jsme si víceméně o góly koledovali, taky to tak dopadlo,“ konstatoval 22letý útočník zapůjčený z Liberce.

I trenér Nikl poznamenal, že rozdílným faktorem mezi oběma týmy byla hlava. „V ní jsme byli slabší celý zápas. Nevěřili jsme si, protože jsme viděli sílu. Dukla nám ji ukázala na hřišti,“ podotkl příbramský kouč. Hosté rychle otočili skóre. Po hodině hry vedli 3:1 a měli zápas v tu chvíli plně pod kontrolou.

Domácí byli směrem dopředu celkem bezzubí. „V rozehrávce jsme byli strašně pomalí a celkově vůbec nám to neklaplo. Když jsme zahráli balón dopředu, tak jsme ho ztratili. Špatně jsme byli postavení a nefungovalo nám vůbec nic,“ přiznal Nikl. Příbramští se ale přeci jen vzchopili a dokázali se vrátit do zápasu. Zásluhou Vilotiče se jim podařilo snížit a rázem ožili, což Nikl označil za pozitivní, protože v tu chvíli si jeho svěřenci začali více věřit, hrát a najednou se jim objevila chuť něco s utkáním udělat.

„Když jsme jí dali gól, tak se jí nalomilo sebevědomí a najednou jsme začali hrát. Chtěli jsme hrát a dokázali jsme soupeře přejít, což před tím nebylo vůbec,“ těšilo kouče Nikla. „Až dejme tomu posledních patnáct minut, kdy jsme začali nakopávat balóny trochu na Wagiho (Tomáše Wágnera, tak tam něco málo nějaké závary byly, ale Dukla si asi zasloužila vyhrát,“ dodal Gembický.

Příbram – Dukla Praha 2:3 (1:1)

Branky: 6. Gembický, 66. Vilotić – 39. a 51. Kim, 61. Peterka. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Křepský – Leška, Pochylý. Diváci: 528.

Příbram: Melichar – Fišl, Vilotić, T. Pilík (62. Petrák), Wágner – M. Čermák, Kvída (74. Procházka), Tregler, Hájek (46. Halinský) – Gembický, Novotný (74. Antwi).