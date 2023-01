Příbram zahájila přípravu. Uhrin přivítal téměř třicítku hráčů

Pardubice zvýšily náskok ještě do přestávky, když se tentokrát do míče opřel Černý a Melichar lovil míč z brány podruhé. Příbramský kouč Dušan Uhrin mladší chtěl vidět v zápase co nejvíce svěřenců a tak se po změně stran objevila na hřišti kompletně nová jedenáctka. Nová tváře na trávníku sice zkraje předvedly ofenzivnější projev, jenomže pohrdly okénky v domácí obraně a tak přišel na druhé straně trest, když na 3:0 zvýšil Huf. Ten samý hráč mohl přidat i čtvrtou branku Východočechů, avšak další jeho střela skončila na tyči. Favorit tak dokráčel k pohodlné výhře.

Příbram má nového kouče. Přebírá ji Dušan Uhrin mladší

„Věděli jsme, že to pro nás bude těžký zápas, protože jsme přijeli rovnou ze soustředění. Příbram je mančaft, který chce hrát a měl skvělou první polovinu sezóny. Byl to velmi kvalitní zápas z obou stran. Myslím, že první půle byla z naší strany velmi dobrá. V té druhé bylo také hodně dobrých věcí, ale zbytečně jsme ztráceli míče. Bylo vidět, že někteří hráči trochu tahali nohy. Každopádně jsme vyhráli s nulou vzadu a to se počítá,“ shrnul domácí kouč Radoslav Kováč.

Pardubice – Příbram 3:0 (2:0)

Branky: 22. Hlavatý, 36. Černý, 69. Huf.

Příbram: Melichar (45. Babka) – Dudl (45. Okirikpo), Fišl (56. Švestka), Stropek (56. Lisý), Čejka (56. Schindler) – Osmančík (56. Vott), Anih (45. Langhamer), Petrák (45. Vokřínek), Jeřábek (45. Senekytek), Bakary (45. Zeronik – Surmaj (45. Belej).