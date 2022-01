O tom, že v klubové pokladně dochází finanční prostředky, se šuškalo mezi lidmi celý podzim. Nyní Starka vše otevřeně přiznal. „Když nemáte peníze, nemáte dobré hráče. Tím je řečené všechno a peníze tady nejsou. Sami začneme, tak jak začneme. Jestli někoho přivedeme, tak spíše mladé hráče, kteří budou chtít pod trenérem pracovat,“ nastínil Starka starší.

Bez čtyř hráčů a s mladíky zahájila Příbram zimní přípravu

Do jarní části si tak místo návratu klade jiný cíl. Dát to v klubu zase dohromady. „Je to pro nás boj o přežití. Mladý trenér, který chce něco dokázat. Musíme se postavit na nohy a zkusit se prát o všechno,“ prohlásil. Příbram spadla dolů a mnohem níž než čekala, místo boje o nejvyšší příčky ji na jaře čekají spíš ty o záchranu. Sám Starka přiznal, že měl zcela jiné představy. „Věřil jsem mužstvu které bylo schopné sehrát vyrovnané zápasy se Slavií, Spartou a Plzní a najednou nebylo schopné porazit druholigová družstva. Od toho se vše vyvíjí,“ uvedl.

Příbram na podzim byla ze všech celků FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nejhorší na vlstním hřišti. Na domácí půdě vyhrála pouze jeden z osmi. „Že jsme neudělali body se dá říct, nás nakoplo tam, kde jsme. Kdybychom pětkrát doma vyhráli, tak jsme na druhém místě a pereme se o jiné příčky. Chtěli jsme hrát fotbal tam, kde to nepatří. Druholigové týmy nejsou žádní nazdárkové. Je to o bojovnosti, nasazení a tam jsme propadli,“ komentoval Starka.

Dalším bojem na vedlejší frontě bude shánění sponzorů. „Jsme v malém městě, kde vám nikdo nic nedá nebo nechce. Je to složité. Partnery hledáme pořád, jedná se o nekonečný boj. Máme své starosti. Je to pro nás rok pro přežití,“ přiznal 66letý prezident Příbrami.