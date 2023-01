Následně se v případě lídra druhé nejvyšší soutěže začalo hovořit o stávce. Tiskový mluvčí klubu a marketingový manažer Tomáš Větrovský odmítl na dotaz Deníku odpovídat, nicméně šéf celé organizace Jaroslav Starka už s vysvětlením přišel. „Neodjeli jsme do Velvar, není to jednoduché, nicméně věřím, že se vrátíme k práci a popereme se o postup do první ligy. To by nám hodně pomohlo. Teď dostaneme od LFA dva a půl milionu korun, to je jako nic…,“ stěžoval si Deníku Sport s tím, jak těžko se mu skládá rozpočet klubu.

Stávka v Příbrami! Hráči kvůli penězům odmítli nastoupit k přáteláku s Velvary

Právě finance byl předmětem sváru ohledně zrušeného přátelského utkání s Velvary. Hráči si “dupli“ a odmítli přijet právě kvůli chybějícím výplatám. „Nenazýval bych to stávkou… Ale budiž, situace je taková,“ přiznal Starka, který snažil uklidnit vážnou situaci uvnitř A-týmu s tím, že se v průběhu soboty odeslaly hráčům zálohy, které by jim v pondělí měly přijít na účet.

„ Nechci říkat, kolik dlužíme, nicméně půl roku jsem marodil. Ten půl rok, co jsem nefungoval, mi prostě chybí a musím to dohnat. Do konce sezony chceme zkrátka všechny výdaje vykrýt a pokusit se postoupit,“ nastínil Starka. Příbrami by posun do nejvyšší soutěže výrazně pomohl. Už jen z televizních a marketingových by jí pomohlo finančně stabilizovat klub. Další peníze by pak přitekly z případného prodeje hráčů.

Foto: Opět s třemi inkasovanými góly. Příbram tentokrát v Písku podlehla Dukle

Nicméně finanční problémy spojené s Příbramí je dlouhodobá záležitost. Po podzimní části byli uvolnění trenéři Tomáš Zápotočný a Marek Nikl do Českých Budějovic s tím, že oba klubu odpustili část dluhu za neuhrazené výplaty a Jihočeši tak za ně nemuseli platit odstupné.

