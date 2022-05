„Tenhle zápas nabídl hodně šancí. Udělali jsme některé chyby, které bychom dělat neměli. Kdybychom některé šance proměnili, tak jsme utkání mohli v klidu vyhrát,“ mínil po utkání záložník Marcel Čermák. Jenomže na hřišti se odehrával opak. Hosté z Prostějova využívali nabídnutých příležitostí, jak se dalo. Poté, co nejprve Bárta zlikvidoval šanci Gembickému, sami udeřili. Píchal přeloboval Smrkovského a před odchodem do šaten navýšil jejich vedení Kušej.

Efektivita Prostějova pokračovala i po přestávce a znovu byl v akci Píchal, který chvíli po startu druhé půle zvyšoval hlavičkou už na 3:0 pro hosty. Jednadvacetiletý útočník trápil příbramskou obranu i nadále a měl velkou chuť, aby dokonal hattrick. Jeho další pokus ale skončil nad bránou. Až poté o sobě dali vědět i domácí. Kvída v závěrečném zápase kariéry předvedl parádní technickou střelu z hranice vápna a snížil. Na rozdíl jedné branky mohl dostat domácí Wágner, míč od jeho hlavy ale zamířil vedle.

Následně se utkání zvrtlo v ukázku jedné šance za druhou. Vilotič i Procházka ale poslali své pokusy pouze do brankové konstrukce. Na druhé straně se vyznamenal Smrkovský proti Píchalovi a znemožnil mu další útok na hattrick a Wágner pálil mimo.

Až Bartolomeu zamířil přesně, když si naběhl zprava a jeho přízemní střela zamířila přesně k tyči. Deset minut před koncem uzavřel skóre Wágner, který se konečně trefil a snížil na konečných 2:4 z pohledu Příbrami. „Je to určitě škoda. Chtěli jsme vyhrát kvůli Kvíďákovi (Jan Kvída), že jsme skvělá parta. Bohužel to nevyšlo, mělo to nějaké aspekty,“ litoval Čermák.

Příbram tak nakonec obsadila konečné třinácté místo, avšak se jedná o příčku, se kterou nemůže být rozhodně spokojena. Její plán na rychlý návrat mezi elitu se rozplynul už v první polovině sezony. „Podzimní část byla co se týče výsledků, slabší. Poté dostala Příbram novou tvář. Začalo se dít, co se před tím nedělo. Fotbal měl jasný směr. Všechny kluky to bavilo. Ukázali jsme, že tým i hráči mají potenciál. Trenéři vědí, co chtějí hrát. Hrát takhle od začátku, tak bychom byli jinde. Jsem si stoprocentně jistý, že bychom patřili do první trojky,“ prohlásil Čermák.

Příbram – Prostějov 2:4 (0:2)

Branky: 56. Kvída, 80. Wágner – 30. Píchal, 45. Kušej, 51. Píchal, 77. Bartolomeu. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Petřík – Slavíček, Černoevič. Diváci: 682.

Příbram: Smrkovský – Kvída (85. Vokřínek), Halinský (46. Schindler), Fišl, Vilotić – Petrák, Gembický (77. Antwi), Pilík, (64. Vávra), M. Čermák – Wágner, Novotný (64. D. Procházka).