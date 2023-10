Příbramští pokračovali v nastoleném trendu, který nabrali v září, avšak po uplynulé reprezentační přestávce jim haprovala finální fáze. Domácí vyslali první střelu na Krynského až po změně stran, kdy ho prověřil z přímého kopu kapitán Hušbauer. Ukrajinec v prostějovských službách ale jeho přízemní pokus kryl.

Domácí dlouho marně dobývali svatyni Hanáků, ač měli převahu, tak jim chyběla střelba. Za celý zápas měli jen dva střelecké pokusy, jejich soupeři jediný. Příbram tak udeřila v samotném závěru. Hušbauer poslal míč do vápna a Švestka nakonec dostal míč do brány. Mezi muži se přitom prosadil poprvé a hned zajistil favoritovi tolik důležité tři body.

Karel Krejčí: Pro Příbram odevzdávám to nejlepší. Rád by ještě do ciziny