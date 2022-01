Ještě v pátek přál příbramský klub Jakubu Šimanovi k 27. narozeninám na sociálních sítích. O čtyři dny později se s ním rozloučil. Jednička týmu se vrací do týmu, odkud do Příbrami přišel. Urostlý, 197 centimetrů vysoký gólman přestupuje zpět do Viktorie Plzeň. Jeho mateřský klub ho ale okamžitě poslal do Brna.