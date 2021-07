A právě na objev závěru minulého ročníku FORTUNA:LIGY bude s velkou pravděpodobností spoléhat i při pokusu o návrat mezi českou fotbalovou elitu. „Nečeká nás vůbec nic jednoduchého, i když si to mnozí možná myslí. Budeme ale doufat, že se nám to povede,“ prohlásil po první fázi letní přípravy šestadvacetiletý gólman.

Šiman se poprvé dostal do branky v březnu ve 22. kole uplynulé sezony FORTUNA:LIGY doma proti Liberci. Jeho výkony byly od začátku příjemným překvapením. Nakonec odchytal třináct zápasů, ve kterých hned čtyřikrát udržel čisté konto. „Z osobního hlediska jsem rád, že jsem se do ligy podíval. Myslím, že mohu být sám se sebou spokojený. Jen škoda, že to nevedlo k záchraně. Spadli jsme, takže se to nedá hodnotit dobře,“ ohlédl se za uplynulou sezonou, po které Příbram sestoupila do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

„Bylo tam několik zápasů, které jsme si nechali zbytečně utéct. Na druhou stranu jednalo se o vyústění celé té sezony, takže pokud jsme byli na předposledním místě tabulky, tak jsme spadli zaslouženě,“ nehledal výmluvy. „Nyní budeme dělat všechno pro to, abychom se vrátili zpátky,“ prozradil Šiman jasný cíl Středočechů.

Vzhledem k tomu je dobrou zprávou, že kádr zůstal z velké části pohromadě. „Je dost znát i to, že s námi často chodilo trénovat hodně kluků z béčka a mládeže, pro které bylo mnohem snazší zapadnout do kádru,“ řekl příbramský brankář, podle kterého zatím příprava probíhá standardně. „Nikdo ji nemá rád. Jako každou přípravu (smích). Doufáme, že už to brzo skončí,“ vyhlíží Jakub Šiman start nové sezony.

Ta pro Příbram odstartuje 24. července zápasem v Prostějově.