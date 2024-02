Fotbalisté Příbrami střídají v zimní přípravě výhry a porážky. Po poslední prohře na půdě Táborska nyní zvítězili na půdě rezervního týmu Viktorie Plzeň. Se Západočechy hráli dlouho vyrovnanou partii, až se v 74. minutě postaral o vítězný gól Andronikou, na kterého posléze navázal i Fall. Svěřenci Karla Krejčího tak zvítězili 2:0.

Trenér Karel Krejčí hodnotí duel s rezervou Plzně | Video: Zdeněk Brož/FK Příbram

Příbram odjela k duelu s Plzní s okleštěným kádrem s minimem možností na střídání a tak musel realizační tým improvizovat se změnami v sestavě v průběhu zápasu. „Pošetřili jsme nějaké hráče, kteří mají z prvních týdnů přípravy a náročné umělé trávy nějaké zdravotní problémy. Oproti těm předchozím jsme k zápasu odjeli v patnácti lidech. Bylo vidět, že se na hráče program zapůsobil. Neposlouchali je nohy,“ poznamenal trenér Karel Krejčí.

Mladé pušky vyzrály na zkoušku systémů. Dobříš doma přehrála Podlesí

Hosté, kteří vyjma Josefa Hušbauera nastoupili jinak bez větších opor, si i tak vypracovali několik šancí. Do nich se dostali Hašek či Švestka, pozdější autor vítězné branky Andronikou napoprvé zamířil vedle, podobně si vedl Coňk. Nečas napálil břevno. Po změně stran si naopak dva zákroky připsal Babka.

Na gól se tak čekalo do 74. minuty, kdy Andronikou využil přihrávky od Haška a otevřel skóre. Následně využil otevřené obrany Fall a z brejku navýšil na 2:0. „V závěru bylo vidět, že máme víc sil. Brejků tam bylo několik. Jsem rád, že jsme zápas vyhráli. Je to povzbuzení do další přípravy. O vítězství jsme mohli ale rozhodnout mnohem dřív. Kromě gólů jsme měli čtyři, pět šancí kolem malého vápna,“ zhodnotil trenér Karel Krejčí.

Plzeň B – Příbram 0:2 (0:0)

Branky: 74. Andronikou, 82. Fall

Příbram: Bleha (46. Babka) - Antwi (46. Vokřínek), Fišl, Coňk (65. Matoušek), Matoušek (46. Hošek) - Andronikou (46. Anih), Švestka (65. Dudl), Hušbauer (65. Andronikou), Dudl (46. Krameš), Nečas (65. Hašek) - Hašek (46. Fall).