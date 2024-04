„V situaci, kdy si chceme udržet stále ambici být na barážových příčkách, jsme se rozhodli pro tento krok. Potřebujeme dát nový impuls týmu," komentoval razantní krok na klubovém webu majitel Jan Starka.

Karel Krejčí: Pro Příbram odevzdávám to nejlepší. Rád by ještě do ciziny