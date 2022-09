Geny zdědil po tátovi. Stejně jako on, tak i Matouš Nikl hraje na pozici defenzivního záložníka či stopera, kde kdysi hrával jeho otec. Nicméně nyní se jejich cesty překřížili a od chvíle, co dvacetiletý pokračovatel fotbalového rodu zamířil do Slavie se potkali podruhé. Zatímco při prvním setkání v ČFL se oba rozešli smírně po remíze 0:0, tak tentokrát starší z rodu Niklů výrazně předčil toho mladšího.

„Týden se neukázal doma, takže jsme se ani nijak nehecovali. Abych řekl pravdu, tak jsme to ani na hřišti nevnímal. Ani jsem si nevšímal, jak hrál. Jestli dobře, nebo špatně. Spíš jsem sledoval naše kluky,“ podotkl Marek Nikl. Podobně na tom byl i jeho syn. „Trošku to v hlavě mátlo, ale snažil jsme se od toho odepřít a jet na plné bomby. Nevnímal jsem ho vůbec. Soustředil jsme se na sebe, abych podal nejlepší výkon,“ přidal se Matouš.

Po zápase ale bylo více do smíchu staršímu tátovi. Jeho tým vyhrál 4:0, navíc mladší z rodu Niklů byl stažen ze hřiště v 73. minutě. „Teď mě odveze domů, takže pokecáme po cestě,“ rýpl si otec do syna. „Uvidíme, co mi řekne, zda nějaké chyby. Určitě mě sleduje, i když trénuje jiný tým,“ poznamenal Matouš Nikl.

Navíc podruhé ze vzájemných soubojů odešel bez vstřelené branky svého týmu. Otec na něj zatím v obou případech vyzrál. „Zápas není o jednom hráči, fotbal je týmová hra a nám to nepadalo. Jak teď, tak ani minule v Benešově. Příští utkání může skončit úplně jinak,“ hlásal Nikl mladší. Tomu ani nepomohlo, že zná od malička tátovu filosofii fotbalu, tudíž věděl, co by měl soupeř na jeho tým hrát.

A Příbram Slavii přehrála na všech frontách. „Měl jsem jasnou vizi v tom, že chceme vyhrát. Bohužel jsme ale kazili, bylo to těžší a nepovedlo se,“ smutnil dvacetiletý obránce sešívaných. Na jaře tak bude chtít svému otci tvrdý úder vrátit. „Někdy jo. Uvidíme, jak bude příležitost,“ dodal Matouš Nikl.