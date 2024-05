Kopačky fotbalistů Příbrami umí leccos, avšak góly nikoliv. Svěřenci trenéra Romana Bednáře na jaře počtvrté z pěti případů odcházeli ze hřiště s nulou vstřelených branek. Souboj trápících se týmů, kteří místo o postup bojují o záchranu nakonec ovládla zaslouženě brněnská Zbrojovka, když se po přestávce prosadila dvakrát a zvítězila 2:0. Domácí tým čeká ve středu takřka existenční zápas v Prostějově.

Nulová Příbram prohrála i s Brnem. Zbrojovka si odvezla všechny body. | Foto: Zdeněk Brož/FK Příbram

Líšeň, Vlašim, béčko Olomouce a teď Brno. S tímto kvartetem týmů prohrála doma Příbram aniž by vstřelila branku. I proti Zbrojovce potvrdila, že jí vepředu chybí střelec, který by dával klíčové góly, jež by znamenaly body. Třetí nejhorší útok soutěže se v domácím prostředí nejenže trápí, ale vykazuje známky zmaru.

„Není to náhoda Taková je realita. Celou sezonu nemáme útočníka. Jediný, koho tam máme, je Fall, který ale rok a půl nehrál fotbal. Dáváme málo gólů a víra ve vítězství, když inkasujeme, je hrozně malá,“ posteskl si po zápase trenér Roman Bednář v rozhovoru České televize.

I proti Brnu Příbram držela krok minimálně v první půli, ačkoliv už tam Melichar předvedl jeden zázračný zákrok. Po přestávce už ale Brno udeřilo a hned dvakrát. V obou případech měl podíl na akci slovenský záložník Peter Stepanovský, který nejprve vymyslel přihrávku na Alijagiče a následně na Potočného, jež oba prostřelil domácího gólmana.

„Velice dost těžce koušu porážku. Zase jsme si toho vypracovali málo. První poločas ještě jakžtakž fungoval, ale zase ty góly, co dostaneme. Obrovské hrubky v obraně se nesmí stát,“ uvedl Bednář. Příbram prohrála čtvrtý z posledních pěti zápasů. Za poslední měsíc remizovala pouze s Táborskem a nebezpečně se blíží sestupovému pásmu. O jejím osudu hodně napoví už středeční duel s Prostějovem. Asi se dá říct s ohledem na tabulku, že hrajeme o záchranu. Musíme začít u sebe,“ uzavřel Bednář.

Příbram – Brno 0:2 (0:0)

Branky: 68. Alijagič, 77. Potočný. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Orel. Diváci: 764.

Příbram: Melichar – Coňk (75. Andronikou), Fišl, Jahić, Dav. Krch (75. Brabec) – Švestka, Nečas – Hošek (75. Hudec), Fall, F. Matoušek – Antwi.