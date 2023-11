Fotbalový podzim zakončila Příbram na čtvrtém místě FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Pro druhou polovinu sezony má tak slušnou výchozí pozici směrem k jarním bojům a možné další účasti v baráži. V klubu si ale vyhodnotili i návštěvnost a práci s fanoušky. Pro ně se tak možná přichystá nějaká fanzóna či další zábavné atrakce. Záleží, jaký bude zájem.

Příbram doma porazila Chrudim 2:1 | Foto: Jan Vostrý/FK Příbram

Sportovní hledisko A-týmu zhodnotil trenér Karel Krejčí bezprostředně po posledním domácím utkání se Žižkovem. Nyní nastal čas na analýzu toho, jak si vede klub ohledně práce s fanoušky. Před sezonou se v Příbrami hodně diskutovalo na téma ohledně přesunutí zápasů na pátek s úvodním výkopem v 18 hodin.

„Už teď vidíme, že změna termínu neuškodila. O diváky nepřišli, to už vidíme teď. Nový čas vnímáme jako příležitost, jak se ukázat fanouškům ještě před víkendem. Ti mohou stihnout zápas díky podvečerní hodině výkopu,“ uvedl na klubovém webu marketingový a obchodní ředitel a zároveň také tiskový mluvčí klubu Zdeněk Brož.

Příbramský klub bere celkovou podzimní návštěvnost za odpovídající zájmu diváků o druholigovou soutěž. Nepovažuje jí za nízkou. Ačkoliv se na tribuny na stadionu U Litavky přišlo přes tisíc lidí pouze na duel s rezervou Sparty. Jinak jich většinou v průměru dorazilo kolem sedmi stovek.

„Je nutné přihlédnout k tomu, že atraktivita soupeřů není taková, na jakou byli fotbaloví fanoušci z Příbrami a okolí zvyklí mnoho let. Týmy jako Sparta, Slavia, Plzeň, Baník měly jinou váhu než Varnsdorf, Kroměříž či Prostějov. Sestupem do druhé ligy jsme o fanoušky přišli, to je fakt,“ konstatoval Brož. Nejméně lidí přišlo na zápas s Varnsdorfem, který se proti stanovenému času hrál o hodinu dřív kvůli živému přenosu České televize, navíc za vytrvalého deště a sychravého počasí.

I tak se ve fotbalové Příbrami pracuje na jarní části sezony i ve směru práci s fanoušky. Kromě občerstvení, kde chce klub nabídku rozšiřovat, si zahrává s myšlenkou zapojit více zábavných prvků. Ve hře je například vznik fanzóny. „Zde bude klíčem i následný zájem,“ podotkl tiskový mluvčí klubu. Už v průběhu podzimu vznikl v jeho hlavě nápad uspořádat živou tiskovou konferenci přímo s fanoušky, kterou si všichni aktéři užili. Fanklub je pak zapojen do života klubu, exkurze či jiné akce chce klub trvale nabízet,“ dodal Brož.