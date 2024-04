Fotbalová Příbram si může oddychnout. Ohledně arbitráží se zbavila všech pohledávek, které měla vůči bývalým hráčům, což prozradil majitel klubu Jan Starka v podcastu sledující druhou nejvyšší soutěž. Podařilo se tak zlikvidovat i poslední dlužné částky, kvůli kterým byly celku od Litavky odečteny nakonec dva body v probíhajícím ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Majitel FK Příbram Jan Starka. | Foto: 1. FK Příbram

Majitel klubu Jan Starka se v podcastu Zajíc ve druhé lize rozpovídal o vícero tématech. Také o tom, jak začaly finanční problémy Příbrami a že její éra začala poté, co její prezident onemocněl před dvěma lety zápalem plic a ležel v kómatu na Kanárských ostrovech. „Dobíhaly statisícové smlouvy z první ligy. Nepovedlo se vrátit zpátky a paradoxně jsme hráli o záchranu,“ přibližoval Starka situaci z roku 2022.

Potřetí prohra o gól. Každý zápas je to samé, posteskl si Nečas

Následovala obměna hráčského kádru, kdy za A-tým hrají zejména mladší a neokoukané tváře s nadějí, že se z Příbrami podívají například do první ligy. Loni se kádr probojoval až do baráže, kam by rád i letos, i když mu na příčky zajišťující prolínací soutěž zatím schází pět bodů. „Dva roky mi ukázaly, že lidi, co tady jsou, mají charakter, bojovnost a jsou neskuteční bojovníci,“ prohlásil Starka.

Třiačtyřicetiletý majitel zároveň odtajnil, že po pádu z první ligy v roce 2021 se klubový rozpočet zmenšil takřka o polovinu z 55 milionů na současných třicet. K tomu se musel vypořádat se závazky vůči bývalým hráčům,o kterých se na veřejnosti mluvilo.

Zdroj: Youtube

„Sestoupil jsem a udržel jsem rozpočet, což byla chyba. Nefungovalo to, stejně tak financování,“ přiznal vlastní chybu Starka. Nyní se mu daří zbavovat postupně vzniklých dluhů. Dva roky umořujeme, snižujeme, držíme to, ale není nic vyhnané. Závazky plníme a postupně se jich zbavujeme. Uplatnili jsme spoustu dlužných věcí, co tady vznikly v průběhu let. Dneska na arbitrážích nemáme nic. Tím, že má klub nižší režijní náklady, tak se toho podařilo dost uplatnit. Poslední anabáze byla, kdy nám odečítaly body,“ komentoval aktuální dění Starka.

V souvislosti s Příbramí se začalo mluvit i o změně vlastnické struktury. V minulosti padalo jméno i Antonína Baráka mladšího, působícího aktuálně ve italské Fiorentině. Starka však podobné fámy vyvrátil s tím, že společně na toto téma nikdy nemluvili. Nicméně k nějakým novinkám by v nejbližší budoucnosti mohlo dojít a nějaká dohoda je na spadnutí už nyní v letní přestávce. „Když všechno dopadne, tak by se něco mohlo odehrávat od léta,“ dodal Starka.

„Za poslední dva roky jsem absolvoval přibližně patnáct jednání z různých koutů světa. Bavíme se o nějakém potenciálním vstupu lidí, investicí či odkupech. Samozřejmě by mi vyhovovalo, kdyby sem někdo vstoupil, zestabilizoval klub a nastavili si dlouholetou koncepci,“ podotkl Starka, který zároveň řekl, že pro vstup s daným konkrétním subjektem, se kterým jednají, není tak důležité, zda bude Příbram působit v první lize.

Starka se zároveň vrátil k nedávným událostem, kdy byl odvolán trenér Karel Krejčí a jeho místo přebral dosavadní asistent Roman Bednář. Tým měl dostat impulz, což se vítězstvím na Dukle podařilo, avšak poté přišla prohra 0:1 s rezervou Olomouce, která byla na jaře už čtvrtá.

Domácí vystřízlivění. Příbram opět selhala v koncovce. Tři body míří na Hanou

„Má poměrně jasnou představu o tom, co chce. Mladý kádr mu do toho nahrává. Je dost pozitivní směrem ke kádru. Hráči za něm jdou. Věří tomu, co říká, což je základ. Zažil nejvyšší soutěže, co si jde představit. Myslím si, že on má v sobě všechny potřebné atributy, podle toho jak se jeví, k tomu je navíc jazykově vybavený. Kvality ukáže i v zápasech, co přijdou. Už před tím dostal dost volnosti a kompetencí na trénincích,“ řekl Starka na adresu Bednáře.

I s novým koučem má Příbram ambice pořád stejné, dostat se do baráže. K ní ji schází osm kol a především pět bodů na aktuálně třetí Táborsko. „Kdybychom se dostali do baráže, tak si myslím, že to bude jeden z ročníků, kdy druholigový celek bude konkurenceschopný tomu prvoligovému,“ uvedl Starka s tím, že letos budou mít celky z nižší soutěže ještě reálnou šanci na postup oproti dalším kláním v budoucnu.