Ještě v polovině dubna žertoval, že Příbram bude hrát ještě baráž a bojovat o postup mezi elitu. V tu chvíli byla ztráta na čelo ještě hratelná. Na druhou stranu se tým zmítal v krizi, jejíž trvání vyvrcholilo sobotním pádem ze druhé nejvyšší soutěže a po 30 letech z profesionálního fotbalu zamíří pouze do toho poloprofesionálního v rámci České fotbalové ligy (ČFL).

„Člověk nad tím přemýšlel v posledních kolech, ale nepřipouštěl si to. Stalo se. Pro klub je to složité. Polovinu sezony jsme aspirovali na jiná patra tabulky, než jsme nakonec dopadli,“ řekl majitel Jan Starka několik minut po posledním zápase s Vyškovem (2:0), který stejně nepomohl Příbrami se zachránit, protože Prostějov ve stejnou dobu uhrál stejné vítězství na Žižkově.

„Jde se do ČFL, kterou považuji za těžkou a složitou soutěž, ze které se obtížně postupuje. Musíme se z toho oklepat, srovnat, z minulosti se poučit. Prostředky, které tady byly, tak je změnit a nastavit klub jinak.. Říct si a udělat věci jinak. Určitě budu chtít postoupit zpátky,“ prohlásil Starka ještě ve večer černé noci v rámci příbramského fotbalu.

Klub se zmítá dlouhodobě ve finančních problémech. Právě kvůli nim, kdy nebyl schopen splácet závazky vůči hráčům nakonec dostal trest nejprve čtyř bodů, následně po odvolání na dva a jak se v konečném důsledku ukázalo, jednalo se o fatální věc.

Musí nastat změny

„Je v tom složitější kontext. Nechci se úplně opírat do lidí na svazu, protože bych se musel opřít do fotbalu jako takového, nicméně chyba je na naší straně, my jsme to odnesli a takhle dopadli. Asi kdybych to celé rozebíral, tak to není úplně, abych o tom mluvil tady. Systém je špatně nastavený. Jedná se o nefotbalový trest za něco, co s tím vůbec nesouvisí. Jako klub jsme to odnesli fotbalově a ne ekonomicky,“ řekl Starka na dotaz Deníku ohledně zimního odečtu bodu. Nebýt jeho, zachránil by se nyní na úkor Jihlavy, takhle míří Příbram o patro níž.

V klubu je řada věcí špatně nastavených a vedených, což Starka přiznal. I proto je nutné, aby nastaly v letní přestávce změnit. „V zásadě víme co je špatně, ale v průběhu sezony moc s tím nejde dělat, protože nějakým způsobem to jede a tlačí se to na vůli. Vše se bude muset zkvalitnit a některé věci změnit. Být tvrdší a náročnější na všechny,“ řekl Starka.

Příbram čeká krušné léto. Bude se řešit ekonomická situace klubu, složení realizačního týmu pro Českou fotbalovou týmu i hráčský kádr. „Řešit se bude asi všechno dohromady. Začneme rozpočtem, který budeme teď formovat a pak se přejde na hráče. Stoprocentně chceme, abychom postoupili zpátky. Celá šíře klubu má své problémy a je potřeba je řešit. Nemůžu říct, co bych upřednostnil. Řekl bych, že se bude řešit vše najednou,“ připustil majitel klubu.

Minimálně s ekonomickou stránku by mu mohl pomoci nový investor, který má přijít do klubu. Zatím však ještě není nic oficiálně potvrzené. „Celou sezonu jsme vedli intenzivní jednání s možným vstupem někoho do klubu, který se nám v poslední době doufejme přetavit v to, že by člověk měl do klubu vstoupit, participovat v něm, i když bude třetí liga. Vůči ekonomické stránce jsem v tomhle směru pozitivnější, než tomu bylo v minulých letech,“ nastínil Starka.

Příbram čeká minimálně příští sezonu účast ve třetí nejvyšší soutěži, která pro něj začne zkraje srpna. Vrátit se zpět do profesionálního fotbalu ale bude nesmírně náročné. Tým musí vyhrát nejprve celou skupinu a následně zvládnout i ošemetnou baráž s vítězem skupiny B. „Jako vedení budeme chtít aspirovat na to, abychom se vrátili zpátky. Třetí liga není ta, kterou bychom si přáli ani na to nejsme zvyklí,“ uzavřel Starka.