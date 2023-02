Že k něčemu podobnému dojde by po podzimu napadlo málokoho. O finančních problémech Příbrami se ví už dlouho, ale poprvé se hráči postavili proti svému mecenáši tak, že musely být dva přípravné duely s třetiligovými Velvary a Domažlicemi. „Osobně mě stávka nepřekvapila. Pan prezident Starka řekl, že to stávka není, ale když jsme tady byli s Kájou (Karlem Soldátem), tak už tady nějaké náznaky byly, akorát se nedotáhly do konce,“ řekl Deníku obránce Jan Kvída, který u Litavky strávil dva roky, než se rozhodl hrát I. A třídu za Milín.

Stávka v Příbrami končí. Hráči po deseti dnech dorazili na trénink

„Těžká situace. Nejhorší je, že si nepomůžou jak hráči, tak ani klub. Nicméně jim rozumím, že s tím chtěli něco udělat,“ uvedl další bek Karel Soldát, který rovněž opustil Příbram také kvůli penězům už v průběhu loňské jarní části a raději nastoupil do civilního zaměstnání. „Příprava je dlouhá, tak se prostě kluci rozhodli,“ konstatoval Kvída. Oba se shodli, že je škoda, že k něčemu takovému došlo a situace dospěla do daného bodu.

Video, foto: Milín v mrazu vstoupil do přípravy výhrou nad mladíky Příbrami

Přitom se k něčemu podobnému schylovalo už v minulosti, ale nikdy do takové míry, jako v uplynulých dnech. „Maximálně jsme vynechali dva tréninky, pak jsme šli trénovat a hrát utkání. Sami jsme věděli, že to škodí i nám. Do zápasu jsme vždy nastoupili,“ podotkl Kvída. Naštěstí stávka už pominula, protože oba bývali hráči se shodli, že by ti současní už měli nastoupit do nadcházejícího přípravného utkání s Táborskem. „Zápasové vytížení prostě musí být,“ prohlásil aktuálně bek Milína.

Šéf Starka odmítá bojkot hráčů nazvat stávkou. Věří, že se vrátí k boji o postup

„Byla by škoda teď všechno zahodit, když vedou tabulku a zahodit přípravu. Musí myslet na to, že když budou nepřipravení, tak se do toho budou těžko dostávat odtud, kdyby chtěli pak jít někam dál,“ mínil Soldát. Do startu jarní části druhé nejvyšší soutěže zbývá měsíc a 29letý obránce se pokoušel popíchnout stávající příbramský kádr zpět k trénování, aby byl připraven na sezonu.

„Spíš je blbý, že přišel nový trenér, který si potřebuje vyzkoušet kluky a nemohl. Ještě ale čas je. Přeji si, ať se vše zlepší,“ konstatoval Soldát. Zrušené dva přípravné zápasy by pro Příbram neměly podle obou znamenat vážnější důsledky, které by se mohly projevit v průběhu jara. „Hlavně soupeři Velvary, nebo Domažlice nejsou týmy, které by je měly prověřit. Byla by škoda nehrát zápasy proti druholigovým týmům,“ upřesnil Kvída.

Stávka v Příbrami! Hráči kvůli penězům odmítli nastoupit k přáteláku s Velvary

Oběma hráčům není lhostejné v jaké situaci se aktuálně klu nachází a doufají, že se brzy dostane do lepší kondice. „ Příbram už nějakou dobu tady fotbal dělá. Klub má tradici, skvělou mládež. Vychovalo se tady spousta šikovných hráčů. Snad se vše uvnitř srovná, protože by byla škoda, kdyby to tady skončilo,“ uzavřel Soldát.