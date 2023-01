Prezident klubu Jaroslav Starka si mohl v úterý konečně oddychnout „Je to tak, začínáme trénovat, kluci to potřebují,“ potvrdil Jaroslav Starka pro web iSport.cz. Sám ale vzápětí dodává, že ekonomická situace je nadále komplikovaná a složitá, ze které má zamotanou hlavu.

Stávka v Příbrami! Hráči kvůli penězům odmítli nastoupit k přáteláku s Velvary

Hráči sice dostali minulý týden poloviční zálohy, nicméně nadále si trvali na svém a tak se u Litavky netrénovalo. Starka chtěl řešit situaci co nejdříve, aby se začalo trénovat. V úvaze byla žádost od města, od kterého si chtěl fotbalový klub půjčit sedm milionů korun. Kvůli tomu by šel do zástavy jeho majetek a stadion, nakonec ale byla žádost stažena. „Bylo nám řečeno, že to nepůjde, že jsou v rozpočtovém provizoriu,“ uvedl Starka.

Šéf Starka odmítá bojkot hráčů nazvat stávkou. Věří, že se vrátí k boji o postup

Příbramský šéf tak musel najít jiný způsob, jak ulevit klubové kase. Už minulý týden leccos naznačil útočník Pavel Osmančík, který si na sociální sítě umístil, jak se nachází ve Varnsdorfu, kam se už přesunul. Dvaadvacetiletý fotbalista přitom u Litavky střelecky pookřál, když si na podzim připsal čtyři góly a tři asistence. Trenér Dušan Uhrin mladší musí teď doufat, aby hráče patřícího Bohemians nenásledovali další, protože pak by se mu mohla kompletně rozpadnout na podzim tolik důležitá kostra týmu.