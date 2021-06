Příbramský odchovanec nastupoval kromě mateřského klubu i prvoligové celky Jablonce a Bohemians Praha 1905, kde ze severu Čech hostoval v ročníku 2013/2014. Posledních sedm sezon pak strávil ve druholigové Vlašimi.

„Vlašim se zapsala do mého srdce. Jsem rád, že jsem tu mohl působit. Za tu dobu jsem si tu našel spoustu kamarádů. Fotbal se však nedá hrát celý život, tedy pokud člověk není Jarda Jágr. Nyní musím myslet na budoucnost a jít dál,“ řekl Jakub Štochl, který se rozloučil v neděli, kdy v posledním zápase letošní sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY pomohl proti Hradci Králové k cenné remíze 2:2.

Kam povedou jeho další kroky zatím není jasné. Je ale velmi pravděpodobné, že na fotbalových trávnících ho ještě uvidíme. A sice v nižších soutěžích po boku bratra Matěje. „Chtěli bychom spolu ještě zahrát. A když nám to zdraví dovolí, splníme si to, takže určitě to čekejte,“ nastínil před čase v rozhovoru pro Deník.

Nabízely by se tedy Mirovice. Právě tam je totiž mladší z bratrské dvojice Štochlů aktuálně registrován.