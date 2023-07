V úterý se připojil k týmu, hned ve středu naskočil do duelu se Zápy a odbyl si premiéru v příbramském dresu. Ještě k tomu v základní sestavě. Dvacetiletý fotbalový obránce je nejčerstvější akvizicí třetího týmu loňského ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a bude jednou z variant na stoperské pozici.

Jan Brabec novou tváří Příbrami | Video: FK Příbram/Zdeněk Brož

Sled událostí v jeho případě nabral rychlé tempo. „Napsali mi hráči i trenéři z kabiny, že mají o mě zájem, tak jsem napsal agentovi co a jak. Dali jsme si sraz. V úterý jsem přijel a začal jsem trénovat,“ vysvětloval Brabec, jak se dostal do Příbrami. Sotva se připojil k týmu, tak den na to oblékl dres, obul kopačky a nastoupil v přípravném utkání proti na půdě Záp, kde odehrál celý zápas. Na úvod si ale v novém působišti připsal porážku 0:1.

„Zápas to byl dobrý. Chyběla nám koncovka v šestnáctce. Jinak jsme si vedli dobře. Drželi jsme balón, měli jsme ho pod kontrolou. Jenom tomu chyběl gól,“ posteskl si mladý bek, který měl den, aby se poznal s novými spoluhráči. Souhra a kombinace tak logicky vázla. „Ještě nejsem na kluky zvyklý, ale myslím si, že jsme na dobré cestě. Podle mě se odehrálo slušné utkání,“ pochvaloval si Brabec.

Dvacetiletý stoper zamířil do Příbrami z rezervního týmu Českých Budějovic, který hrál v minulé Českou fotbalovou ligu. Pokud se prosadí, zahraje si vyšší soutěž. O místo bude muset zabojovat. V novém působišti chce ale hrát nahoře. „Konkurence je tady obrovská. Mám na to a budu doufat, že budu hrát o nejvyšší příčky,“ prohlásil Brabec.

