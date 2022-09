Dvaadvacetiletý obránce si rád vystřelí, když dostane možnost. Na zapsání mezi střelce ale čekal dlouho, více jak tři roky, ještě když hrál v juniorce Českých Budějovic. Nyní si mohl gólovou oslavu užít znovu. „Zkouším to. Dřív mi to padalo, teď dlouho ne, tak jsem rád, že se tak stalo,“ uvedl Daniel Fišl.

Podobné rány ale umí. Naposledy se takhle trefil shodou okolností proti Příbrami v dorostenecké lize v dresu Dynama. V bráně soupeře tehdy chytal Václav Smrkovský, nynější jeho spoluhráč.

Video: Příbram letí vzhůru. Parádní Fišlova trefa vynesla druhou výhru v řadě

V zápase měl příležitostí mnohem víc a měl našlápnuto a hattrick. Nakonec byl ale spokojen i s jednou trefou. „Jel jsem na něj, ale bohužel to nevyšlo. Naštěstí jsme to podrželi vzadu na 1:0,“ ulevilo se mladému obránci. Sám věděl, že ale měl přidat minimálně ještě jeden gól, když mu Felix Čejka rozehrál standardku, jenomže on tentokrát selhal.

I bez toho se ale nakonec mohl po zápase usmívat. Fišl svou ranou zařídil svému týmu výhru a on díky němu stoupá tabulkou vzhůru. „Ránu jsem si užil,“ usmíval se bek. Příbram je díky němu momentálně devátá, kde nebyla celou loňskou sezonu. Pokud navíc zvládne středeční dohrávku s Prostějovem, který v neděli utrpěl debakl ve Vlašimi, tak se hráči Viagemu posunou až do elitní pětky.