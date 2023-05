Příbrami i druhé nejvyšší fotbalové soutěži vládne jeden střelec, Tomáš Wágner. Tři body, které stvrdily postup do baráže ale vystřelil jiný hráč, který se trefuje jen sporadicky. Adam Petrák čekal na gólovou trefu téměř 3,5 roku. Nyní se dočkal a celek od Litavky mu ležel u kolen. Jeho zásah proti Spartě přinesl tři body, které posunul středočeský celek do baráže. „Jdeme tam a to je hlavní,“ řekl skromně.

Adam Petrák po výhře nad Spartou | Video: Zdeněk Brož

Jak byste zhodnotil zápas?

Šli jsme do toho s nějakou taktikou s kluky a povedlo se. Soupeř neměl žádnou střelu na bránu, Smrk (brankář Václav Smrkovský) neměl žádné potíže. Ne, že bychom ohrožovali bránu pravidelně, ale náznaky tam byly, převážně ve druhé půli. Povedlo se vyhrát a to je hlavní

V první půli vám chyběla trochu přímočarost a větší tah do brány? Jak jste vnímal první půli, když skončila 0:0?

V té první půli jsem převážně já nevyřešil nějaké finální přihrávky. Bavili jsme se o tom s kluky a s Wagym (Tomášem Wágnerem). Kdybych se trefil, tak bychom možná 1:0, 2:0 vedli už v poločase. Nepovedlo se. Chyběla nám předfinální přihrávka a možná klid v koncovce.

Pak přišla druhá půle, 49. minuta a váš gól. Zkuste popsat vaší branku.

Míč se mi svezl po šajtli a trefil jsem ho do víka. Jak měl ještě rotaci, tak se odrazil do brány. Jsem hodně rád, že jsem klukům mohl pomoci gólem. Přišlo to v dobrý a ideální okamžik. Jdeme do baráže a to je hlavní.

Zvlášť, když byla první v sezoně

Celkově jsem nedal moc gólů, ale jsem rád, že jsem se trefil hezky. Už mi nějací lidi psali a vážím si toho.

Vám se přitom tolik nedařilo a najednou přišla tahle branka. Cítil jste, že se vám zvedlo sebevědomí?

Jo, určitě! Každý hráč, když dá branku, tak se najednou začne snažit víc. Na hřišti mu to jde líp. Každý dotek je kvalitnější a určitě je to znát pro každého.

Foto: U Litavky se bude hrát o návrat mezi elitu. Příbram má jistou baráž

Mohli jste dát i druhou branku, ale pořád jste měli jenom jednobrankový náskok.

Nějaké šance tam byly. Taky jsem tam hlavičkoval, možná jsem mohl míč pustit Wágnerovi, který by hned za mnou. Zero (Jakub Zeronik) tam měl taky hned tečovanou střelu, kterou protihráč hlavou vyndaval ven.

Přesto závěr se Spartou byl nervózní. Přestali jste si věřit a jenom jste odkopávali míče. Všiml jste si toho?

Souhlasím, že ke konci zápasu jsme zalezli dolů a snažili se bránit výsledek. Věděli jsme, o co hrajeme. V tomhle směru je to pochopitelné a konec jsme zvládli.

Měli jste zprávy minimálně o půli, jak se situace vyvíjí ohledně ostatních zápasů?

Vůbec. Žádný informace jsme nepředávali. Jenom, když jsme si plácali s fanoušky, tak ti nás informovali a to bylo vlastně jediné. Soustředili jsme se na nás. Věděli jsme, že když vyhrajeme, tak jsme tam.

Kanonýr potřebuje servis. Gólů jsem mohl dát klidně patnáct, směje se Kudej

Vaše se role v průběhu jara změnila i po výměně realizačního týmu a odchodu Marcela Čermáka. Jak vnímáte vaše jarní vytížení?

Celkově dochází hodně ke změnám převážně ve střední záloze. Těch hráčů je tam nejvíc. Abych řekl pravdu, tak v posledním zápase nám hodně pomáhal hodně Ahmed (El Sheikh) co se týče kreativity, kterou měl dřív Marcel Čermák. Nějakým způsobem to do sebe zapadá. Šimi (Šimáček) maká, bojuje, všechno. Venca Dudl se suprově chytil. Daří se a to je hlavní, ať už je tam kdokoliv.