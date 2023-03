Parádní lákadlo má páteční fotbalový večer. Ve šlágru FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se proti sobě postaví lídr a druhý tým tabulky. Vedoucí Příbram vyzve u řeky Litavky druhou Líšeň. Oba celky mají na kontě stejný počet bodů, rozdíl je akorát ve skóre. Bonbónek druhé nejvyšší soutěže vysílá v přímém přenosu ČT Sport. Úvodní výkop je naplánován na 17. hodinu.

Příbram loni doma přehrála Líšeň 2:1, jak tomu bude teď? | Foto: Jan Vostrý

Hned zkraje jara se bude hrát důležitý souboj v boji o postup mezi elitu. Příbram i Líšeň mají před vzájemným duelem na kontě shodně 31 bodů. Vítěz se dostane do čela, poraženého bude čekat pravděpodobný propad tabulkou. Remíze nepomůže nikomu.

Soupeři zažili rozdílný vstup do druhé poloviny sezony. Líšeň si v domácím prostředí poradila s Vlašimí, kterou porazila 2:0. Vedoucí trefa padla přitom z penalty v závěru prvního poločasu. Pokutovému kopu čelila také Příbram, která kvůli ní prohrála na půdě Karviné 0:1. U Litavky dojde na souboj nejlepšího útoku a obrany. Domácí už dali 29 gólů, zatímco hosté inkasovali pouze jedenáctkrát. Zároveň dojde na střet týmů, který drží na vlastním hřišti neporazitelnost, zatímco hosté si ze hřišť soupeřů doposud odvezli nejvíce bodů.

Wágner: Splašeně útočit nebo otevřít karty ze začátku by bylo zbytečné

Šlágr 18. kola nabídne i souboj střelců. Příbramský Tomáš Wágner nastřílel devět gólů a v případě trefy se posune do čela střelců. Otázka zní, jak je na tom z hlediska zdravotního stavu, protože absentoval celou přípravu a v Karviné naskočil až do druhého poločasu. „Doufám, že budu zdravý a že splníme ten cíl, který máme. Když na hřišti necháme všechno, budeme se tam víc tlačit, tak se k nám štěstí otočí, uvedl kanonýr domácího celku.

Na druhé straně bude pro lídra největší hrozbou Slovák Adrián Čermák, který má na kontě šest tref. Oba celky jsou na tom shodně. Hráli v neděli večer. Příbram dorazila domů v pondělí nad ránem. „Měli jsme jenom tři dni. Musíme se dát všichni dohromady, ať jsme všichni zdraví,“ uvedl trenér Dušan Uhrin mladší.

Hořká Uhrinova premiéra. Příbram přišla gólem z penalty o sérii bez prohry

I Líšeň vzhledem k pátečnímu duelu absolvoval zkrácenou přípravu. „Byl to teď krátký týden, ale pro nás se nic nemění. Jedeme do Příbrami s cílem vyhrát, i když to bude těžký zápas,“ řekl Čermák.