Pro vás povedený zápas minimálně v tom, že máte asistenci. Jak ji hodnotíte?

Byl jsem vždy takový hráč, že raději přihrávám, i když ve druhém poločase jsem měl raději střílet a nedávat míč pod sebe Surmimu. Radši přihrávám, mám raději asistence a raduji se s kluky, kteří dávají góly. Jsem rád, že se daří celému týmu. Po zápase jsem se koukal na tabulku a jsme třetí, což je neskutečné. Doufám, že nás bude tlačit celá Příbram, budou chodit fanoušci a je to fakt super. Jsem šťastný, že tady jsem a že svými výkony můžu podporovat celý tým.

Příprava přitom nebyla podle vašich představ. Se startem druhé ligy se vám ale daří. Co se změnilo?

Ono to bylo přizpůsobené i tím, že jsem nevěděl jak to bude dál, když jsem skončil ve Spartě. Nechci říct, že se mi zbortil svět, ale ty dva měsíce v létě byly pro mě těžším obdobím. Nevěděl jsem, jestli budu hrát vůbec fotbal nebo pokračovat. Celou záležitost jsem řešil s vícero lidmi. Příprava byla náročná. Měli jsme hodně zápasů, nevynechal skoro jedinou minutu. Jsem rád, že mi trenéři dali šanci, podepsal jsem smlouvu a můžeme pokračovat v krasojízdě.

Teď vás ale fotbal vyloženě baví. Je to tak?

Strašně. Je tady výborná parta. Super kluci, se kterými je sranda. Jsme pořád spolu, stále někam chodíme na kafe. Občas někam zajdeme, děláme různé aktivity. Rozumíme si na hřišti. Parta dělá fotbal. Teď máme sedm zápasů bez porážky, což je neskutečné.

Za vaší partou stojí i zvolená taktika trenérů na soupeře. Jak hodnotíte fakt, že se vám je daří válcovat?

Trenéři zvolili po zápase s Chrudimí systém na tři obránce, kterým se podařilo zavřít obranu a v zápasech dostáváme málo gólů. Je škoda, že víc nedržíme nuly. Nám s Čejkysem to pomohlo, protože jsme víc volní a můžeme víc útočit. Jakmile kouči přešli na tuhle taktiku, tak jsme neprohráli. Navíc je super, že jednou hrajeme na dva útočníky, pak na tři a máme různou variabilitu. Můžeme v tom takhle pokračovat a doufám, že budeme.

Vy se musíte vracet do obrany a zároveň útočit. Jak je tohle pro vás náročné fyzicky?

Jsem na to zvyklý. Už v dřívější době jsem pozici halfbeka hrál. Nemám s tím problém a na hřišti už nejsem malý Jarda, který tam lítá jako blázen. Vím, kdy si můžu ulevit a kdy ne. Na druhou stranu trenéři jsou nároční a chtějí po nás, abychom na lajnách běhali, zavírali prostory jak vzadu, tak vepředu.

Zdroj: Youtube