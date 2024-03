Dva zápasy v jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a dvakrát zapsali stejný výsledek. Jak v Opavě, tak i nyní doma s Líšní prohráli fotbalisté Příbrami shodně 0:1. I přes herní převahu na hřišti mají problémy v útoku. Zejména v duelu s celkem z jihu Moravy si vypracovali několik tutových šancí, ale všechny skončily gólmanu soupeře, což trenér Karel Krejčí těžce nesl.

Karel Krejčí v rámci angažmá v Příbrami | Foto: Zdeněk Brož/FK Příbram

Po duelech s Opavou a Líšní má Příbram na kontě nula bodů i gólů, ačkoliv si v obou případech vypracovala víc šancí než její soupeři. „Těžko to koušu. Prohráli jsme druhý zápas. Co se týče herního výkonu, tak jsme byli výrazně lepší jak soupeř, podobně jak v Opavě, kde jsme taky ve druhé půli měli výraznou převahu,“ řekl trenér Karel Krejčí, na kterém bylo vidět, že ho zejména domácí porážka hodně štve. „Zase jsme soupeře do ničeho nepustili. Necháme si dát gól do šatny, když soupeř hraje temenem zády k bráně. Strašně laciný. Se štěstím si uhrál zápas pro sebe,“ posteskl si kouč.

Celek od Litavky už po dvou zápasech bude řeší zřejmě jeden z velkých problémů jara. Kdo a jak bude dávat góly. David Surmaj je mimo celou sezonu, na jaro je ze hry venku také Tomáš Wágner. Podzimní střelec Jakub Nečas zatím na jaře zatím ještě spí. Další posila do útoku Ondřej Novotný měl proti Líšni tři gólové šance, ale ve všech ztroskotal na gólmanovi Líšně.

Zmar v koncovce a další prohra. Vajner vystavil Příbrami zeď

„Bylo vidět, že v poslední třetině hřiště nebo v útočné fázi máme problémy. Těch ložených šancí bylo dost. Chybělo lepší řešení, důraz v pokutovém území, nebo lepší centry,“ poznamenal Krejčí. „Když vidím, že tam jdou v první půli tři centry přes malé vápno a nemáme tam útočníky, tak je to špatně. Tam lepší balón nejde dostat,“ posteskl si.

Druhá nejvyšší soutěž je letos extrémně vyrovnaná. Třetí a patnáctý tým dělí jen deset bodů. Stačí párkrát zakolísat a rázem tým místo o postup hraje o záchranu. „Pokud se budeme chtít výsledkově zlepšit, tak budeme muset přidat. Teď se budeme muset z toho dostat. Je potřeba rychle prohrané zápasy přerušit a uhrát nějaké utkání, aby se hráči a kabina povzbudili,“ měl jasno Krejčí.

Zdroj: Youtube

Příbram nyní čeká venkovní utkání na půdě nováčka z Kroměříže. Pak přijde na řadu reprezentační přestávka, ve které bude mít chvilku čas a zapracovat na tom, aby zapracovala na koncovce a vyhrála šťastnou trefou, kterou doma v pátečním utkání inkasovala. „Nezbývá než neustále pracovat a věřit tomu, že nám šmudla gól, jako dala Líšeň, nám pomůže v tom, abychom uhráli nějaký zápas,“ uzavřel zkušený kouč.