Fotbalisté Příbrami prohráli poslední tři zápasy v rámci FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. I proto se propadli až na jedenácté místo v tabulce. V předehrávce sedmého kola doma přivítají navíc lídra. Pražská Dukla je ve zcela odlišném rozpoložení. K řece Litavce přijede se čtyřmi výhrami v zádech a hájit vedoucí příčku.

Příbram v přípravě remizovala s Duklou 2:2 | Foto: Zdeněk Brož

Tři porážky v řadě, mizerný výkon směrem dozadu v posledním utkání ve Vlašimi a navíc před sebou souboj s lídrem tabulky. S takovými vyhlídkami půjdou Příbramští do souboje s Duklou. Pražané mají letos vysoké cíle a rádi by se poprali o postup do nejvyšší soutěže, což jim zatím vychází.

„Myslím, že Dukla se teď dostala na vítěznou vlnu a daří se jí jak herně, tak výsledkově. My se na tento zápas připravíme jako na každý jiný a pokusíme se Duklu jakožto favorita a lídra tabulky zaskočit a zvítězit,“ řekl v rozhovoru pro klub obránce Filip Matoušek, který vyměnil dres armádního klubu za ten zelenočerný. Opačným směrem zamířil Jakub Zeronik, který v Příbrami na jaře válel a vysloužil si přestup na Julisku.

Hodně rozzlobený byl po Vlašimi i příbramský hlavní kouč Karel Krejčí, kterého hodně štvalo, jaké problémy v obraně měli jeho svěřenci. Teď měl téměř týden na to, aby hráče připravil na souboj s lídrem druhé nejvyšší soutěže.

„Viděl jsem asi dva zápasy Dukly, že si tam tým sedl. Přivedli hráče do jejich způsobu hry. Zapadlo jim to do sebe a jsou nyní na vítězné vlně. Tvrdím, že druhá liga je vyrovnaná soutěž a že budeme mít motivaci dvojnásobnou. Má letos vysoké ambice, tak věřím, že s ní odehrajeme dobrý zápas, který nám snad přinese body,“ řekl Krejčí. Zápas bude vysílat přímým přenosem Česká televize a úvodní výkop je naplánován na 18. hodinu.