I po reprezentační přestávce dál trvá mizérie příbramských fotbalistů ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. V předehrávce sedmého kola padli svěřenci trenéra Jozefa Valachoviče v domácím prostředí s brněnskou Zbrojovkou. Hosté udeřili v závěru, kdy se hlavou k tyči trefil Ševčík.

Fotbalisté Příbrami opět bez bodů. Doma prohráli i s Brnem. | Foto: 1. FK Příbram

Kdo čekal, že by se po těsné výhře v poháru, že by se Příbram odrazila k lepším výsledkům a také do vyšších pater v tabulce musel být zklamán. Herně sice byla lepší než Brno, ale také několikrát zaváhala v obraně a zachraňovat ji musel gólman Jakub Šiman. Marně. Za celý zápas musel likvidovat tři vyložené šance hostů.