Jak jste viděl zápas s Brnem?

Klasické druholigové utkání, kdy proti sobě hrály dva celky, které se chtějí prezentovat postupovými ambicemi. Kdo viděl postavení v tabulce neodpovídá průběhu zápasu. Oba týmy si vytvořily šance. Bohužel dokud nahoře nebudeme produktivní a nedávat góly, tak nemůžeme získávat tři góly.

Vy sám jste měl dvě slibné příležitosti, z toho jednu vyloženě gólovou …

Je to tak. Nevím přesně, jak to bylo. Renda (René Dedič) vypíchl balón, já jsem všem utekl a chtěl jsem střílet buď mezi nohy nebo křížem, ale Berkovec vyběhl, roztáhl se mi a já jsem trefil zadní nohu.

A co při té další?

Ohledně té druhé jsem opět utekl. Myslím, že jsem zakončovat levou a chtěl jsem posouvat míč Standovi. Ještě se na to musím podívat. Přesně jsem to neviděl. Je to škoda. Jsou to věci, které rozhodují zápasy a můžeme se klidně zlobit, že jsme v 85. minutě dostali gól. Stejná chyba je ale, když já nebo Voltrys (Radek Voltr) neproměníme šanci. Když budeme ale takhle aktivní, tak tohle je cesta k úspěchu, jak můžeme v dalších kolech bodovat.

Je to šestý zápas v řadě, kdy jste bodově ztratili. Začíná se na vás projevovat psychická deka?

Psychická deka ne. Kdyby nás lidi viděli v tréninkovém procesu nebo celkově jak hrajeme… V Mostě jsme zahodili tunu šancí, ale je otázka času, kdy začneme góly střílet, protože si je opravdu vytváříme. Kdyby to bylo naopak, tak ok. Už jsem pár zápasů odehrál a šance si vypracujeme, tak že nám to tam začne padat.

Nicméně i tak na začátku zápasu byla nervozita na vidět na vaší straně …

Na začátku zápasu tam nějaká byla. Do desáté minuty jsem si myslel, že budeme jenom házet auty a odkopávat balóny. Pak jsme se do utkání dostali. Zorvi (Filip Zorvna) taky. Tvořil polovinu naší hry a mladí kluci se musí od něj učit. Probíral jsem to s ostatními, že mají ještě před sebou celou kariéru.

Avšak vy sám jste vytvořil taky řadu nepřesností …

Ode mě občas zbytečně zbrklost. Do dalších zápasů to bude ale ode mě lepší a lepší.

Nastupoval jste místo absentujícího Tomáše Pilíka. Jak jste viděl svůj výkon?

Pro mě není podstatný individuální výkon, ale že máme zase nula bodů. Kdybychom měli jeden, tak bychom si mohli říkat, že se něco povedlo. Tomáš je jiný hráč než já. On je na hřišti chytřejší, já stahovější. Bohužel někdy na hřišti na zklidnění chyběl, ale myslím si, že jsme odehráli důstojné utkání a štěstí se přiklonilo na stranu Brna.

Co se stalo v klíčovém momentu v 85. minutě?

Byl jsem na lavici a viděl jsem, že náš hráč šel do skluzu, najednou přetažený balón a centr zpátky. Přitom jsme bránili poctivě v sedmi lidech, ale zase klasicky odskočený frajer. Vše začíná od nás nahoře, když nebudeme dávat góly, tak i kluci vzadu mohou udělat nějakou chybu.

Příští týden hrajete na hřišti vedoucí Dukly. S čím pojedete do Prahy?

Jedeme tam samozřejmě s tím, že když předvedeme podobný výkon, tak si určitě odvezeme nějaké body. Určitě budeme chtít tři. Všude jsme favoriti, i když teď asi ne. Nyní dostali tři góly a my jí je klidně můžeme dát taky a odpíchnout se od toho.