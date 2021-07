Příbramští tímto zápasem zakončil týdenní rakouské soustředění. Utkání sehráli při cestě ze střediska Heilgenkreuz im Lafnitztal přímo na půdě svého slovinského soka. „Pro nás to byla dobrá generálka s kvalitním, velmi dobře organizovaným, agresivní soupeřem,“ pochvaloval si trenér sobotní konfrontaci.„Celé soustředění musím zhodnotit velmi pozitivně. Kluci pracovali, zažili jsme i nějakou srandu při teambuildingu, čímž se podle mě ještě více stmelil kolektiv. Tento zápas byl jen vyvrcholením,“ pokračoval.

Co dalšího zápas směrem ke startu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY naznačil a ukázal?

Zaprvé dobrou formu ofenzivních hráčů. Středočeši se sice v úvodu přípravy střelecky trápili, když v prvních třech zápasech neskórovali, během soustředění v Rakousku to byla jiná písnička. Po pětigólovém představení proti Honvedu Budapešť přidali proti Beltinci další tři. Ve dvou zápasech tak nastříleli osm branek.

Z toho tři zaznamenal nejlepší příbramský kanonýr uplynulé sezony Radek Voltr. A to mu proti Beltinci nebyly ještě dvě branky uznány. „Já jsem rád za každý gól. Když mi rozhodčí první dva neuznali, měl jsem trochu nervy, protože jsem ani v jednom případě nechápal, kde byl problém. Nakonec se mi ale podařilo vstřelit další dvě branky a zápas jsme zvládli, takže spokojenost,“ nechal se slyšet útočník.

„Neřekl bych, že pouze Radek hrál dobře, protože celé mužstvo pracovalo velmi dobře. Těch gólů jsme mohli dát i více, jen škoda, že se nám to tam nepodařilo vícekrát dotlačit. Každopádně věřím, že tuto laťku nebudeme podlézat a budeme jen lepší a lepší,“ přidal trenér Valachovič.

Zadruhé bylo možné vypozorovat jistou dávku psychické odolnosti. Příbramští se totiž museli během utkání vyrovnat s řadou sporných výroků rozhodčího i velmi tvrdou hrou soupeře. „Byly tam un-fair zákroky po odpískání, ale my musíme být odolní, protože v lize nás určitě nic lehčího nečeká,“ poznamenal kouč, že jeho Příbram musí být jako ex-ligové mužstvo, které patří k největším aspirantům na postup, připravena na tuhé bitvy, které ji v soutěži čekají. „Je důležité, abychom se soustředili pouze na hru a nekomentovali výroky rozhodčích a dění na trávníku,“ má jasno Valachovič.

Z generálky lze také usuzovat, koho příbramský kouč vyšle nadcházející víkend do úvodního mistrovského zápasu. Šiman, Sus, Mezera, Kodr, Cmiljanovič, Pilík, Soldát, Obdržal, Zorvan, Vávra a Voltr, to byla jedenáctka jmen, která se objevila v základní sestavě proti Beltinci. A dá se předpokládat, že v Prostějově, kde Příbram v sobotu vstoupí do sezony, to bude při nejmenším velmi podobné.

Jediným větším otazníkem je složení stoperské dvojice. Valachovič totiž zřejmě dál nebude moci počítat s trojicí Olivier Kingue, Steve Kingue a Jaroslav Tregler, která chyběla už na soustředění. Vybírat tak bude dvě jména z trojice Mezera, Kvída Kodr, která se na tomto postup během přípravy protočila.

Absence univerzála Treglera, který může nastoupit kromě stopera i ve středu zálohy, pak pravděpodobně otevřela cestu do základní sestavy dvacetiletému mladíkovi Josefu Obdržalovi, který v přípravě zaujal zajímavými a stabilními výkony, navíc vše korunoval svým premiérovým gólem do sítě Honvedu Budepešť.

Vše se ale rozhodně až během závěrečných dnů přípravy. „Po příjezdu ze soustředění dostali kluci dva dny volna. Od úterý se začínáme připravovat na první ligové kolo, které nás čeká v Prostějově a bude určitě náročné,“ doplnil Valachovič.

LUBEGA MĚNÍ PŘÍBRAM ZA PORTUGALSKO

Vedení klubu zároveň oznámilo odchod ugandského útočníka Edrisy Lubegy, který bude nově hrát za druholigový portugalský celek Estrela Amadora. „Edrisa Lubega přišel do Příbrami z estonského Paide v únoru letošního roku. A to na hostování do léta 2022. Součástí dohody ale bylo, že pokud dostane zajímavou nabídku, může být hostování ukončeno. Nabídka přišla a hráč se ji rozhodl využít,“ sdělil klub prostřednictvím svého webu.

Lubega tak během půlroku odehrál v Příbrami devět ligových utkání, ve kterých dokázal vstřelil dvě branky. „Děkujeme Edrisu Lubegovi za jeho práci a přeje hodně štěstí do dalšího angažmá,“ bylo dodáno v prohlášení.