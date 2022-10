Zdroj: Zdeněk Brož

„Nezachytili jsme prvních deset minut. Trvalo čtvrt hodiny, než jsme se dostali do zápasu. Takový laciný gól mě mrzí. Nechceme je dostávat. Byl to jenom centr z levé strany, který skončil v bráně. Naše hloupost,“ komentoval trenér Příbrami Tomáš Zápotočný.

Heppnerovo vyloučení odválo ve Varnsdorfu naděje Vlašimi na body

Hosté překvapivě nechali pouze na lavičce autora hattricku z posledního zápasu Tomáše Wágnera. „Chtěli jsme být rychlejší vepředu, víc atakovat, presovat obranu Vlašimi. Chtěli jsme tam mít určitou rychlost,“ vysvětloval svůj tah kouč hostů. Místo zkušeného útočníka se objevil na hřišti Pavel Osmančík, který za důvěru odvděčil vyrovnávacím gólem na 1:1. Ke konci poločasu mohl zařídit i obrat, ve velké příležitosti ale poslal míč nepochopitelně mimo bránu.

Po změně stran zachránil Vlašim brankář Vágner. „Chyběla mi od kluků kvalita ve finální fázi, kde jsme možnosti měli. Nechci někde lítat a být někde namlsaný,“ uvedl Zápotočný. V tu chvíli Vlašim ožila kouč hostů přiznal, že ke konci Příbram hodně zatlačila. Svobodu, Horského, Solomona či dvakrát Suchana ale vychytal Melichar a zachránil hostům alespoň bod. V úplném závěru mohl překlopit zápas na stranu hostů Wágner, Vágner však domácí podržel.

Odezva až z Itálie. Vše se sešlo i před prezidentem, smál se po hattricku Wágner

„Bod asi spravedlivý pro oba mančafty,“ uznal kouč Příbrami. „Bylo to tak, že tři body jsme mohli brát jak my, tak i Příbram. V prvním poločase se nám podařilo vstřelit gól. Chtěli jsme a snažili se přidat druhý, ale bohužel dostaneme takovou lacinou branku. Tohle se nám poslední dobou děje pořád. Na vstřelený gól se hodně nadřeme a nejsme v takové pozici, abychom si věřili a byli v koncovce klidní. Nedokážeme to tam prostě umlátit a nepřeje nám ani to štěstíčko prostě. Ve druhém poločase jsme to tam tlačili, ale bohužel se to nepovedlo. Tak snad se nám bude dařit příští týden,“ zhodnotil utkání záložník Vlašimi Jiří Kulhánek.

Vlašim – Příbram 1:1 (1:1)

Branky: 11. Suchan – 30. Osmančík. ŽK: 3:3. Diváci: 410.

Vlašim: Vágner – Hošek, Lehoczki, Kulhánek, Halinský – Smejkal (65. Langhamer), Zinhasović, Suchan, Horský, Rigo (65. Solomon) – A. Svoboda (77. Toula).

Příbram: Melichar – J. Jeřábek (77. Anih), Sakala, Fišl – Čejka, Petrák, Zeronik (60. Wágner), M. Čermák, Dudl – Osmančík (77. Musil), Surmaj (80. Hájek).