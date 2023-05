Další utkání v rychlém sledu mají naplánované fotbalisté Příbrami. V předehrávce 26. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se představí na půdě Vyškova. Zápas třetího týmu se čtvrtým začíná v 18 hodin. Živě ho odvysílá kanál ČT Sport. Kdo vyhraje, přiblíží se výrazně alespoň baráži. Svěřenci Karla Krejčího by rádi ukončili sérii čtyř porážek.

V obtížné situaci se nachází fotbalová Příbram. V dubnu přišla o dlouhodobé prvenství ve druhé nejvyšší soutěži, a byť jí byl los nakloněn, tak prohrála překvapivě jak s předposledním Třincem 1:2, tak naposled stejným výsledkem i s rezervou Slavie. Z takřka povinných šesti bodů odešli s nulou, což se promítlo na tabulce a momentálně jsou dokonce i mimo barážové pozice.

„Celkově situace pro nás není jednoduchá, protože nebodujeme. Máme do konce pět zápasů a musíme udělat všechno pro to, abychom se o postup a horní příčky porvali. Je tam bod na baráž a tři na přímý postup. Nesmíme to zabalit a musíme se v hlavách trošku zvednout, podpořit se,“ řekl po úterním se Slavií Dominik Mašek.

V pátek večer čeká Příbram v televizní předehrávce Vyškov, který naposled uspěl ve Varnsdorfu a oproti celku od Litavky dokázal Třinec doma porazit a se Slavií remizovat. „Čeká nás nesmírně těžké utkání. Vyškov má spoustu zajímavých zahraničních hráčů. Do ofenzivy jsou nesmírně silní. Asi taky umí počítat, že když by se jim povedl domácí zápas, tak nám odskočí,“ uvedl trenér Karel Krejčí.

Od jmenování na pozici hlavního trenéra prakticky pouze připravuje týmy na soupeře, a čas na trénování neměl žádný. Přišel v nejtěžším období sezony. „Věřím, že podáme nějaký slušný výkon a že zabodujeme, abychom přerušili černou sérii,“ dodal na závěr příbramský kouč.

