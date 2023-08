Po třech porážkách v řadě už museli bodovat. Fotbalisté Příbrami chtěli proti oblíbenému soupeři z Dukly, kterého loni dvakrát porazili, navázat výhrou i nyní. Ačkoliv proti týmu z Julisky předvedli opět sympatický výkon, tak nakonec dovedli utkání k remíze 0:0. Tentokrát jí ale uhráli s lídrem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, proto si zisku bodu, byť pouze jednoho, cení i záložník Felix Čejka.

Felix Čejka (vlevo) se vrátil do sestavy Příbrami | Foto: Jan Vostrý

Máte za sebou zápas s Duklou. Je bod pro vás výhra, nebo ztráta?

Pro nás výhra, protože jsme měli tři prohry v řadě. Chtěli jsme nejlépe výhru, ale i ten bod, jelikož Dukla má 18 gólů a je první, tak je hodně cenný teď.

Bylo cítit hodně jiné nasazené než v posledních třech zápasech?

Všichni jsme do toho vstoupili tak, že takhle to nejde dál. I vedení přišlo do kabiny, že něco musíme změnit. Trenér říkal, že to takhle nejde. Sami jsme věděli, že nám předchozí tři zápasy něco chybělo a teď jsme si řekli, že musíme zamakat. Po třech prohrách jsme se potřebovali nakopnout, nastartovat.

Zápasu nechyběla bojovnost, ale větší gólové šance. Bylo těžké překonat Duklu v obraně?

Myslím, že ano. Ani mezihru jsme neměli špatnou. Do zápasu jsme vstoupili dobře, vytvořili jsme si šance. Jediný problém, co jsme měli, byla koncovka, kde se nám nedařilo. Nemáme tam tak kvalitní hráče.

Sám jste se ujal jednoho z přímých kopů. Zatím se vám nedaří navázat na loňskou sezonu. Jak s tím naložit?

Věřil jsem si. Bylo to o chlup kratší. Bohužel gólman chytil. Při příštím přímém kopu ale bude gól.

Navíc jste se vrátil po zranění. Jak jste se cítil?

Cítil jsem se dobře. Už měsíc trénuji. Takže to bylo vidět. V poslední chvíli jsem chytal křeče, takže jsem musel střídat. Jinak si myslím, že jsem podal celkem slušný výkon.