/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Příbrami mají za sebou první herní test před startem nové sezony. Ve středu ho absolvovali v Přešticích proti prvoligové Plzni. „Myslím, že to splnilo účely přípravného zápasu. Jsem rád, že jsme mohli odehrát zápas s tak kvalitním mužstvem jako je Plzeň,“ těšilo trenéra Jozefa Valachoviče, přestože jeho tým podlehl favorizované Viktorii jasně 0:3.

Trenér Příbrami Jozef Valachovič během přípravného utkání v Přešticích s Plzní. | Foto: 1. FK Příbram

Příbramští šli do zápasu předchozí osmidenní náročnou přípravou v nohách. „Snažíme se tvrdě pracovat, abychom byli připraveni na první mistrovský zápas. Jsou tam zaměřené tréninky na rozvoj kondice. Protože se ale dá nabrat kondice i na hřišti s míčem, snažíme se, aby to mělo i herní prvky, aby to hráče bavilo,“ prozradil Valachovič, který i z tohoto důvodu protočil v utkání celkem osmnáct hráčů.