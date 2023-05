Opět ukázal, jak je pro Příbram platný. Fotbalový útočník a kapitán týmu Tomáš Wágner zvyšoval ve druhém poločase hlavou na konečných 2:0. Jeho družina se tak po měsíci dočkala tolik potřebného vítězství, protože nadále může bojovat o barážové příčky. Pro zkušeného kanonýra se navíc jednalo už o patnáctou trefu v sezoně a nadále může bojovat o krále střelců.

Příbram doma porazila Opavu 2:0 | Foto: Jan Vostrý

Po pěti zápasech jste si mohli konečně vychutnat výhru. Jaký byl?

Bojovný. Bohužel budeme muset uválčit nějaký zápas, abychom se chytli na vlně a dodali si sebevědomí, které nám za mě jednoznačně chybělo a v utkáních bylo vidět. Vyhráli jsme, byli trpěliví, měli jsme šance, dali jsme dva góly. Opavu k ničemu nepustili Zasloužené vítězství.

Opavský stoper vám neustále dýchal na záda. Jak se vám hrálo?

Někdy to tak je. I ve druhé lize nejsou špatní stopeři. Kolikrát ani nechci vyhrát souboj a míč zahrál tak, abych ho o něj poslal na roh a měli míč. Zápas byl hodně soubojový. Je to pak válka.

Docela netradičně jste zavíral zadní tyč…

Nalezli jsme do brány a míč měl jít na přední. Dělal jsme si srandu z Čejkyse (Felixe Čejky), kam mu to lítá. I Při výkopech gólmana létaly míče daleko a stejně tak i při rozích. Ve výsledku gólman míč podskočil a já jsem zavítal zadní tyč. V průběhu letu jsem se soustředil, abych ho usměrnil.

Chytil bude ještě lepší. Máme na medaili, cítí expert Balaštík

Během posledních zápasů se sestava protočila z poloviny. Jak jste to vnímal?

Tak přišel nový trenér, který tým viděl úplně jinak. Měl málo času, takže to bral z pozice toho, co viděl na tréninku. Sestava se odvíjela od toho, co viděl v zápasech, ve kterých se nám nedařilo. Takže změny byly logické. Pro mě jako Příbramáka nemůžu překousnout, že jsme takhle prohospodařili zápasy. Je to strašné, ale dokud není nic rozhodnuto, tak musíme bojovat.

Zbývají vám ještě tři. Co s nimi? Třikrát vyhrát?

Dovedl bych si to představit (směje se)