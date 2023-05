Opět ukázal, jak je pro tým nepostradatelným článkem. Fotbalový útočník a kapitán Příbrami Tomáš Wágner zařídil na půdě Jihlavy oba góly hostů vítězství 2:1 jde za ním. Mohl zkompletovat i hattrick, ale ten mu překazil ofsajd. I přesto se usmíval. U neuznané branky míč tečoval, v závěru předvedl kličku, za kterou by se nestyděli ani hokejisté na mistrovství světa. Dvě trefy ho navíc osamostatnily na čele pořadí mezi střelci.

Tomáš Wágner po utkání s Jihlavou | Video: Zdeněk Brož

Jak byste zhodnotil zápas?

Jsme samozřejmě spokojení, že jsme dokázali utkání otočit, což nebylo samozřejmě vůbec nic jednoduchého. Upřímně jsme ve druhé půli nějaké šance přežili, nakonec jsme utkání rozhodli. Štěstí se přiklonilo trošku k nám. První půli jsme byli aktivnější. Dostali jsme gól po hezké akci jednotlivce. Myslím si, že zasloužené.

Váš první gól v prvním poločase nebyl uznaný. Jak jste ho vnímal?

V emocích jsem to vnímal tak, že jsem v ofsajdu nebyl. Jestli jsem byl nebo ne, to ještě nevím. Pak se podívám na video. Byl jsem jako hokejista. U toho gólu z ofsajdu jsem tečoval a druhý byl blafák.

Baráž je zase blíž. Kapitán Wágner řídil otočku v Jihlavě

To ale byla docela těžká situace. Musel jste si povodit gólmana, než jste si udělal prostor.

Člověk hlavně musí zachovat trochu klid. V té situaci jsem vycítil, že gólman je blízko a kdybych ho chtěl narvat do nějaké strany, tak bych ho trefil. Vyhodnotil jsem si to tak, že takhle budu ve větší šanci, takže jsem mu chtěl udělat kličku. Pak jsem trošku zavrávoral a naštěstí jsem míč poslal do sítě.

Vítězný gól padl v době, kdy jste byli pod tlakem Jihlavy. Jak se v téhle situaci dalo útočit?

Určitě se dalo využít těch míst, které tam byly, i když Jihlava chtěla utkání strhnout na vlastní stranu. Šance nějaké měla. Tady na tu bránu se hraje trošku lépe. Je to takové fotbalovější, i pro toho útočníka a pro ofenzivní hráče. Pár diváků jí hnalo taky za vítězstvím.

Navíc jste vystřelil hodně důležité vítězství v honbě za baráží …

Určitě v tom závěru jsou ty body důležité. Ať to dopadne jakkoliv, tak chceme být co nejvýš. Jak jsem říkal, dokud bude šance, tak budeme bojovat, což jsme teď potvrdili a nechali jsme tam všechno. Musím pochválit celý tým. Utkání pro nás všechny nebylo jednoduché, ale o to víc bychom si těch bodů měli vážit a doufám, že když už jsme je takhle uválčili, tak že nám pomůžou.