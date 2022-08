Lépe odstartovat novou sezonu nemohl. Třiadvacetiletý záložník Příbrami se v minulém ročníku trefil v zelenočerném dresu ve dvaceti utkáních pouze jednou. Nyní se gólu dočkal hned v prvním kole a že byl výstavní. K jeho smůle ale nakonec branka byla zapsána jako vlastní Bezpalcovi. „Určitě tomu pomohla teč. Mně bylo vždy vytýkáno, že nestřílím, takže teď jsem zkoušel ze všech pozic a doufal jsem, že to tam nějakým způsobem padne. Pomohl mi k tomu protihráč. Odrazil míč tak hezky, že tam zapadl a jsem za to rád,“ uvedl Marcel Čermák, i když sám věděl, že by si domácí za předvedený výkon zasloužili tři body.

Nakonec se ale museli obejít s jedním. Mnohem víc než výsledek ale těší všechny Příbramské zejména předvedený výkon na hřišti. „ Jsem rád, že konečně začala, že jsme do toho mohli vstoupit takhle na domácí půdě. Myslím si, že zápas byl skvělý z naší strany. Ukázali jsme úplně novou tvář týmu, protože se tady obměnil kádr. Jsme strašně mladé mužstvo a ukázali jsme, že se máte na co těšit,“ prohlásil Čermák, který je jedním z lídrů týmů a do zápasů nastoupil s kapitánskou páskou na paži.

Nejdřív hrubka, pak výstavní gól. Příbram bere na úvod bod

„Pro mě nemá co dělat ve druhé lize. Je to hráč pro první ligu. Už když jsem dělala manažera jednadvacítky, že nám ho manažeři nabízeli a určitě jsme o něm trošku uvažovali. Jsem rád, že tady je a je pravý lídr,“ řekl na jeho adresu po prvním duelu příbramský kouč Tomáš Zápotočný. Nový vůdce týmu mu vzápětí oplatil tím, že od jeho příchodu hráči vědí, co chtějí hrát. „ Víme, že se chceme fotbalem bavit, prezentovat se takhle. Hrát po zemi, rozehrávat. Máme na to mladý kádr. Běháme, že se někdy něco nepovede, se stane,“ řekl 23letý fotbalista, který v mládežnických kategoriích nastupoval za pražskou Slavii.

Příbram mohla doma Táborsko porazit, ale ztroskotala na proměňování šancí, jež ji nakonec stály vítězství. „Měli jsme tam jednoznačně tři, čtyři, které mohly a měly skončit gólem a časem tak budou. Bohužel to tam nepadlo. Byla tam příležitost Zera (Zeroníka), Osmi (Osmančíka). Bylo jich spoustu. Čas ukáže, jak se s tím popasujeme. Jsme mladé mužstvo, potřebujeme zkušenosti a řešit situace víc v klidu. Důležité, že se tam dostáváme a jestli budeme hrát takhle, tak můžeme zamíchat kartami ligy,“ uzavřel Čermák a nový příbramský lídr.