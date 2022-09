Pro 32letého útočníka byl shodou okolností duel s Prostějovem tím posledním, kdy se naposled objevil v soutěžním utkání v příbramském dresu. Nyní se po čtyřech měsících objevil před vlastními fanoušky znovu.

Video, foto: Záchrana bodu na poslední chvíli. Příbram v deseti doma remizovala

Na hřiště šel v 79. minutě. V době, Příbram prohrávala 1:2, hrála v oslabení, ale už si vytvářela tlak. V ten okamžik byla jenom otázka času, kdy se podaří domácím vyrovnat. „Cítil jsem to. Ono pak člověku nic jiného nezbude. Prohrává 1:2, do toho červená karta, tak se to může třeba risknout nakopáváním. I za stavu, kdy jsme byli v desíti, tak jsme kombinovali a drželi jsme míč,“ pochvaloval si Wágner. Na trávníku tryskalo hodně emocí a on sám musel spoluhráče uklidňovat. „Pár klukům jsem i řekl, ať se soustředí na sebe, bez emocí na rozhodčího a všechny okolo,“ dodal vzápětí.

Příbram docílila svého. Nejprve chvíli po Wágnerově příchodu byl vyloučen Zapletal a také Prostějov dohrával v deseti. V 86. minutě si zkušený domácí útočník došel pro penaltu, kterou následně sám proměnil. A moc dobře věděl o nepsaném pravidlu, že faulovaný hráč by se neměl pokutového kopu ujímat. „I to, že byl faul na mě, mi prolítlo taky hlavou. I když jsem jí minule nedal, tak kdo jiný by si ji měl vzít. Hlavně jsem se trošku uklidňoval. Za těch sedm týdnů, co jsem měl zdravotní problémy a nemohl jsem nic dělat, tak jsem se nějak uklidnil, že gól dál a že si ho zasloužím,“ uvedl Wágner. Jeho ledový klid mu hodně pomohl a nakonec zařídil vyrovnání na 2:2.

Domácí tak odvrátili hrozící porážku a na vlastním hřišti dovedli třetí ze čtyř utkání k remíze. A tentokrát už u toho byl i Wágner, který se cítí zdravotně fit. „Doufám, že držím. Po sedmi týdnech jsem nastoupil do tréninku. Říkám na rovinu, že to bylo hrozně složitý pro mě. Až teď jsem šel na lavičku. Navíc byly středa, sobota zápasy, takže jsem si musel trošku přidávat,“ přiznal příbramský útočník. Několik málo minut si na hřišti užil. „Hrálo se mi dobře a věřil jsem, že s výsledkem můžeme něco udělat,“ podotkl Wágner. A také se tak stalo.