Jak se rodila výhra, když jste na ní doma stále ještě čekali?

Musím říct, že výkon nebyl úplně dobrý. Před zápasem jsme si říkali, že ho musíme zvládnout za každou cenu a výhru bereme, i když utkání moc pohledné nebylo. Jsme rádi a šťastní, že jsme ho po dlouhé době zvládli.

Unikl jste obraně a zvýšil na 2:0. Je to tím, že jste rychlý?

Určitě to tak není. Dostal jsem dobrou přihrávku. Obránci se mě snažili vystavit do ofsajdu. Situace byla možná na hraně, nicméně pomezní ji nechal. Dobře jsem si převzal míč a zdálo se mi, že je gólman moc u bližší tyče, takže jsem byl rozhodnutý, že budu střílet na zadní a vyšlo to.

Ve vyložené šanci jste mohl přidat i další gól. Mířil jste brankáři mezi nohy záměrně?

Přesně! Všiml jsem si, že tam má docela mezeru. V hlavě jsem měl myšlenku, že zakončím jako prve. Prostor mezi nohami byl, tak jsem se snažil střílet tam. Trefil jsem mu ale toho.

Přemýšlel jste o kličce, nebo už jste na ní neměl čas?

Hlavně jsem na to neměl ani moc sílu. Střílel jsem z posledních sil. I to hrálo roli. Mít jich víc nebo být celá situace dřív, tak bych si i na kličku troufal. Navíc mě už stíhal i obránce. Možná by mě zkřížil, kdybych šel do kličky. Prostě jsem se rozhodl pro střelu. Škoda, že neskončila v bráně.

Poprvé jste doma vyhráli. Jak moc jste si ulevili?

Spadlo to z nás. Doma jsme ztratili spoustu bodů a úplně zbytečně. Kvalita týmu je jinde, než se nacházíme v tabulce. Kolikrát nemám ani vysvětlení pro to. Venku zápasy vypadají dobře a dokážeme udělat body se silnými soupeři a u nás je ztrácíme. Utkání jsou v křeči. Doufám, že teď už jsme to zlomili a uděláme sérii, abychom se dostali tam, kam chceme.

Vás jako příbramského rodáka navíc potkávají lidé na ulici. Jak tohle snášíte?

Otázek je spousta. Asi nikdo nepočítal s tím, že na tom budeme takhle. Lidi potkávám denně. Ne jenom ty, co chodí na fotbal. Všichni si mysleli, i my, že budeme atakovat nejvyšší příčky a snažili se o návrat do ligy. Není to příjemné být dole, vyhrabat z toho se můžeme jenom sami. Snad jsme to zlomili a do Chrudimi si pojedeme pro tři body.