Po vleklém zranění oblékl po dlouhých jedenácti letech zase příbramský dres a nastoupil ke čtyřem zápasům. Všechny ale fotbalový záložník Dominik Mašek s novými spoluhráči prohrál. Ten poslední s rezervou pražské Slavie 1:2, kdy stihl odehrát šedesát minut. Už ze střídačky tak musel sledovat, jak poslední tým tabulky si veze důležité tři body, které nutně potřebuje už i celek od řeky Litavky.

Fotbalista Dominik Mašek | Foto: Jan Vostrý

Zápasy s Vlašimí i Slavií byly hodně podobné. Oba týmy tvoří základ pro áčko sešívaných. Jak se vám hrálo?

Přišlo mi, že jsme byli všude pozdě – v soubojích, dostupování. Mladí kluci nás přehráli a my jsme nebyli schopní reagovat. Kvůli tomu se urodily takové výsledky. Bohužel jsme dvakrát prohráli, za což si můžeme sami. Musíme se ale z toho dostat, protože takhle to dál nejde.

Patříte mezi starší hráče, měl byste pozvednout kabinu. Další zápas máte už v pátek, co si říct?

Je to složité. O těch věcech mluvíme. Řečeno toho bylo už hodně, ale důležité je, abychom si to přenesli na hřiště, což se neděje. Musíme si to ještě říct a přetavit jej v nějaký lepší výkon. Je pravda, že jsem s Wagim (Tomášem Wágnerem), jako jeden z nejstarších, takže s kluky mluvíme, snažíme se věci rozebírat, ale žádné ovoce se to nenese.

I po čtvrté porážce v řadě jste tři body od prvního místo a jeden od třetího …

To je pravda a ta největší škoda. Kdybychom alespoň dva ze čtyř zápasů zvládli, tak vše mohlo vypadat jinak. Co ale k tomu říct. Prostě se nám to nepovedlo. Ještě pět kol do konce a my máme bod na baráž a tři na přímý postup. Nesmíme nic zabalit a musíme se v hlavách trošku zvednout, podpořit se a udělat pro to všechno, ale takovými výkony to nepůjde.

V čem tkví největší problém deky, která na vás leží?

Od zápasu s Duklou mi přijde, jak kdybychom byli fyzicky zdechlí. Odehraje se dvacet, třicet minut a my všichni taháme nohy, jsme v předklonu. Musíme sebrat nějaké zbytky sil. Je to o vůli. Dostat tam tuhle energii a s ní přijde i fotbalovost. Začneme se víc věřit. Vlezeme do čtyř zápasů a čtyřikrát prohráváme a honit pak výsledek není jednoduché. Potřebovali bychom zkraje utkání vstřelit branku, která by nás nakopla jak po fyzické, tak psychické stránce.

Nechybí vaší hře oproti podzimu tvůrce, který by tomu dal myšlenku?

Je pravda, že ta výstavba nám trošku hapruje. Zrovna ve středu ale máme šikovné hráče jako Dana Langhamera, tak Adama Petráka. Teď jsem hrál nad nimi. Potom tam ale chybí pohyb a ty prostory se nevytváří. Vše je pak složité. Věřím, že se z toho nějakým způsobem zvedneme a že to přijde. Nezbývá než věřit a udělat pro to všechno.

Vy jste se vrátil po vleklém zranění, jak se cítíte na hřišti?

Jsem šťastný, že jsem se do toho zase vrátil. Start jsem si ale představoval trošku líp hlavně výsledkově. Po čtyřech těžkých zraněních kolena jsem už možná v jednu chvíli nedoufal, že se vrátím. Nakonec jsem se přesvědčil, že ještě chci a věřím, že s přibývajícím časem, tréninky a zápasy budu lepší a budu schopen klubu pomoci. Jsem tady doma, odtud pocházím. Příbram mě pro fotbal vychovala a doufám, že výkony budou lepší.

Sám jste se ocitl ve dvou hlavičkových šancích a jedné poloviční střele, ale nic z toho …

Momentálně nám to nelepí. Máme střeleckou smůlu, a když už se do šance dostaneme, tak naše řešení není ideální. Hlavičková obluda nejsem, ale možná by se s tím dalo dělat něco víc. Kdyby bylo lepší provedení, tak příležitost mohla skončit brankou.