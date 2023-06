Těžce nese, že je Příbram ve druhé lize a že na jaře prohospodařila první místo. Třiatřicetiletý fotbalový útočník a kapitán týmu Tomáš Wágner musel v baráži skousnout další hořký bonbon. Jeho tým po domácí prohře remizoval v Pardubicích, což znamená, že i v příští sezoně bude působit jen ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Na pozápasové tiskové konferenci se jen tak tak ubránil slzám, když přišel dotaz ohledně finanční situace celé organizace.

Kapitán Tomáš Wágner v zápase proti Pardubicím. | Foto: Kristýna Janglová

Berete remízu v Pardubicích a celkově porážku v baráži jako neúspěch?

Po zápase jsem samozřejmě naštvaný. Mrzí mě jedna věc. Jsme mladý tým a já se tam rozčiluju nejvíc. Chyběla mi tam touha něco zkusit. Házíme aut dvě minuty, jako kdyby bylo dvacáté kolo a nám stačil bod.

Čím to?

Je to o mladých, jestli chtějí něco dokázat, hrát ligu. Neviděl jsem tam to úplné srdce: Pojďme se o ten zázrak porvat. To tam, myslím, nebylo. Mrzí mě to.

Vypadá to však, že výsledek nesete těžko…

No. My jsme sice byli ve druhé lize dlouho první, ale to bylo na podzim díky trenérům Márovi Niklovi a Tomáši Zápotočném, kteří v zimě odešli. Minulé léto jsme se potkali před sezonou, absolutně jsme změnili mančaft. Přišli kluci, kteří už ani nevěřili, že budou hrát druhou ligu, byli ve třetí a najednou jsme utvořili dobrý tým, který šlapal. Nakonec bych řekl, že největší odměna pro nás byla domácí utkání v baráži, kdy přišli lidi a asi nám za sezonu poděkovali. Samozřejmě, každý chce postoupit, Pardubice se zase chtěly zachránit. Je to zasloužený, v lize se udržel ten lepší.

Ukázal se rozdíl mezi vámi a Pardubicemi?

Vzhledem k tomu, že jsme poctivě bránili, tak utkání pro nás nebylo těžké. I přes to se Pardubice snažily hrát fotbal. My jsme hráli na brejky. Rozdíl by se ukázal, kdybychom otevřeli hru a chtěly hrát fotbal, jako ony. Buď by se ukázal víc, nebo bychom situaci zvládli. Rozhodli jsme se ale pro tuhle taktiku. Pro oči diváka byly ale Pardubice lepší, chtěly víc míč a jít víc do šancí.

Finanční situace Příbrami je bídná. Šéf Starka celé jaro avizoval, že by postup klubu finančně hodně pomohl. Byli jste pod velkým tlakem?

U téhle odpovědi zkusím zahodit emoce… Jednoduše, pro postup musíte něco dělat. Když jenom v krátkosti začnu od našeho hřiště, které je katastrofální, tak to už je určitý náznak toho, jestli do ligy chceme jít, nebo ne, protože pak přijedete do Pardubic, a když se pak diváci podívají na to, kde by měla být liga a kdo má postoupit, všichni řeknou, že Pardubice. I když u nás taky lidi přišli, klobouk dolů. Byl jsem za to šťastný. Problémy kolem našeho klubu jsou, kdo vnímá fotbal, tak o nich ví. Dokud se to nebude zlepšovat, musíme brát baráž jako zázrak.

Jak vidíte vaší budoucnost v Příbrami?

„Uvidíme, už se tím moc nestresuju, co má přijít, přijde. Soustředil jsem se na tyhle dva zápasy, co bude dál, to se rozhodne v příštích dnech. Ale teď bude dovolená, třeba se potkáme na letišti.“